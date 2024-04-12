3 апреля в Шумерлинской общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья прошла XXI Спартакиада среди школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Спартакиада проводится в целях воспитания физически подготовленного подрастающего поколения, привлечения детей к активным занятиям спортом.

Участников соревнований тепло приветствовал председатель Чувашского регионального отделения Российской общественной физкультурно-спортивной организации «Юность России» Григорий Сурнаев.



Директор Шумерлинской школы-интерната Лариса Бирун пожелала участникам яркого дружного старта и победного финиша.



Несмотря на дух соревнования и желание каждого участника победить, спартакиада прошла в дружеской обстановке с поддержкой спортсменов друг друга.



В результате упорной борьбы были определены лучшие игроки в шашки и самые меткие спортсмены в игре «дартс».



В общекомандном зачете по шашкам места распределились следующим образом: 1-е место — Цивильская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ № 1; 2-е место — Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 3-е место — Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



В личном зачете по спортивной игре «дартс» среди девушек 1-е место завоевала воспитанница Шумерлинской школы-интерната Екатерина Саерова, 2-е место — у Оксаны Михайловой из Кугесьской школы-интерната, 3-е место досталось Еве Фокиной из Ибресинской школы-интерната.

В личном зачете по спортивной игре «дартс» среди юношей 1-е место занял Владимир Иванов (Калининская школа-интернат), 2-е место — у Николая Галёс (Шумерлинская школа-интернат), 3-е место завоевал Владимир Алексеев (Ибресинская школа-интернат).



Итоговая турнирная таблица по спортивной игре «дартс» в общекомандном зачете выглядит так: 1 место — Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 2 место — Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ, 3-е место — Ибресинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ.



Спартакиада стала настоящим торжеством здорового образа жизни, личных и командных рекордов. Поздравляем всех победителей и участников и желаем дальнейших успехов!



Л. Веселкина, В. Сайфуллин, О. Кулин.