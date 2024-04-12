Открыта регистрация IV Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли»

7 марта на площадке информационного агентства «ТАСС» прошла пресс- конференция официального старта регистрации участников IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

Регистрация на участие в первом этапе IV Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли» стартовала на сайте мероприятия. Она продлится до 1 июня.

Конкурс пройдет в 4 этапа:

Дистанционный этап с 7 марта по 1 июня: регистрация на официальном сайте Конкурса, заполнение анкеты. Дистанционный этап с 15 мая по 15 июня: участники пройдут онлайн-тестирование управленческого потенциала, лидерских способностей, уровня профессиональных компетенций, запись видеоинтервью о целях участия в конкурсе. Дистанционный полуфинал с 20 июня по 15 июля: участники проходят образовательные программы от ведущих министерств и ведомств, демонстрируют свои профессиональные навыки в формате социально-экономических игр.

Очный Финал с 8 по 11 августа 2024, в преддверии Дня Строителя: в рамках финала наставники проведут семинары для участников конкурса, конкурсанты в составе проектных офисов будут решать бизнес или социальную задачу (кейсы), примут участие в отраслевых бизнес-играх. Презентуют и защищают проекты, разработанные в рамках полуфинала.

Финалисты и победители конкурса войдут в кадровый резерв строительной отрасли. А проекты победителей — в стратегию развития отрасли.

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте: www.stroyleaders.ru