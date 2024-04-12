Н. Владимиров посетил в Чувашской Республике предприятие по производству автомобильной техники

Сенатор отметил успехи компании в реализации программы импортозамещения, а также ее внимание к обучению и переподготовке кадров.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Николай Владимиров вместе с главой города Шумерля Эдуардом Васильевым и генеральным директором Комбината автомобильных фургонов Сергеем Васильевым ознакомился с производством и осмотрел выставку выпускаемой предприятием продукции.

«Сегодня комбинат является одним из ведущих производителей специальной автомобильной техники в России, выпускает продукцию для различных отраслей промышленности в России и ближнем зарубежье. Производственно-технологический комплекс предприятия охватывает все этапы — от разработки конструкторской документации и создания опытных образцов до серийного выпуска, ремонта и модернизации техники», — сообщил сенатор.

«Важно, что предприятие инвестирует в свое развитие, возводятся новые цеха. Увеличивается портфель заказов комбината», — подчеркнул Николай Владимиров.

По словам сенатора, при поддержке Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике в рамках программы импортозамещения на комбинате завершены работы по созданию новой номенклатурной группы продукции. «Для гарантии качества изготавливаемых краноманипуляторных установок созданы новые производственные площади с собственными высокоточными станками и технологичным оборудованием, выполнен отбор и обучение промышленно-производственного персонала».

Николай Владимиров отметил, что вопросам обучения и переподготовки кадров на комбинате уделяют пристальное внимание. «Только за I квартал 2024 года с отрывом от производства прошли обучение и переподготовку по различным направлениям 175 человек. На предприятии организовано прохождение производственной практики учащихся образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования. Профориентационная деятельность компании помогает в выборе профессии, дает старт карьере и способствует дальнейшему развитию молодёжи. Целенаправленная работа с молодым поколением ведется комбинатом уже много лет, предприятие является участником процесса подготовки высококвалифицированных рабочих кадров», — заявил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что сотрудникам завода – это больше тысячи человек – предоставлен расширенный социальный пакет, их заработная плата растет.

Также Николай Владимиров провел в г. Шумерля прием граждан по личным вопросам. «Шумерлинцы поднимали темы капитального ремонта детского сада, благоустройства пешеходного перехода возле железнодорожного вокзала. Они обеспокоены ситуацией с бродячими собаками на улицах города. Все поступившие вопросы взял на личный контроль», — сказал сенатор.