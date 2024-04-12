Льготники Чувашии получают путевки на санаторно-курортное лечение

Своим правом на санаторно-курортное лечение в первом квартале 2024 года воспользовались 318 льготников Чувашии. Получить путевку могут федеральные льготники, выбравшие набор социальных услуг в натуральном виде. Путевка выдается при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к лечению, а также в соответствии с профильным заболеванием гражданина.

Если льготник выбрал услугу по проезду к месту лечения и обратно в натуральной форме, а не в денежном эквиваленте, то дорога будет для него бесплатной.



Свой номер в очереди льготники могут узнать на региональной странице сайта СФР в разделе «Гражданам», введя номер СНИЛС.



Длительность санаторно-курортного лечения по путевке составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, а для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.



Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно дистанционно через портал Госуслуг либо лично в клиентских службах регионального Отделения СФР.



Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в региональное Отделение СФР, позвонив по телефону 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, режим работы с 8.00 до 17.00).

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.