12 Апр

Впереди — сезон активности клещей

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике напоминает, что на территории республики начинается сезон активности клещей. С наступлением теплого времени года, когда природа просыпается после зимы, активизируются эти переносчики опасных для человека заболеваний (таких как клещевой энцефалит (КВЭ), иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), грануляцитарный эрлихиоз человека и др.).


В 2023 году зарегистрировано 1634 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей, что на 60 % больше, чем за 2022 год. Наибольшее количество обращений зарегистрировано среди жителей Чебоксар (1067).


В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в период летней оздоровительной кампании акарицидной обработкой были охвачены все детские оздоровительные организации. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в лагерях была стабильной, случаев присасывания (укусов) клещей не зарегистрировано. Всего в течение сезона акарицидные обработки проведены на площади 347,3 га.


По обращениям жителей республики в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии в эпидсезоне 2023 года проведено лабораторное исследование более 2330 клещей, снятых с людей. По результатам лабораторных исследований в 239 клещах определен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), в 47 — гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), в 4 — моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), в 20 — микст-инфекции.
Ежегодно жители республики, которые выезжают на эндемичные территории по клещевому вирусному энцефалиту на работу, отдых, с туристическими целями, прививаются против этой инфекции. В 2023 году было привито 292 человека, ревакцинировано 57.


В наступающем сезоне активности клещей с целью профилактики инфекционных заболеваний, передающихся через укусы клещей, специалистами Управления Роспотребнадзора организуется проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. На особом контроле будет находиться обработка территорий летних оздоровительных организаций.
Специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии продолжится энтомологическое обследование на заселённость клещами природных очагов инфекций, мест массового отдыха, лабораторное исследование клещей.


Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

Автор записи: anna

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