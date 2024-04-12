Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике напоминает, что на территории республики начинается сезон активности клещей. С наступлением теплого времени года, когда природа просыпается после зимы, активизируются эти переносчики опасных для человека заболеваний (таких как клещевой энцефалит (КВЭ), иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), грануляцитарный эрлихиоз человека и др.).



В 2023 году зарегистрировано 1634 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей, что на 60 % больше, чем за 2022 год. Наибольшее количество обращений зарегистрировано среди жителей Чебоксар (1067).



В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в период летней оздоровительной кампании акарицидной обработкой были охвачены все детские оздоровительные организации. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в лагерях была стабильной, случаев присасывания (укусов) клещей не зарегистрировано. Всего в течение сезона акарицидные обработки проведены на площади 347,3 га.



По обращениям жителей республики в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии в эпидсезоне 2023 года проведено лабораторное исследование более 2330 клещей, снятых с людей. По результатам лабораторных исследований в 239 клещах определен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), в 47 — гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), в 4 — моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), в 20 — микст-инфекции.

Ежегодно жители республики, которые выезжают на эндемичные территории по клещевому вирусному энцефалиту на работу, отдых, с туристическими целями, прививаются против этой инфекции. В 2023 году было привито 292 человека, ревакцинировано 57.



В наступающем сезоне активности клещей с целью профилактики инфекционных заболеваний, передающихся через укусы клещей, специалистами Управления Роспотребнадзора организуется проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. На особом контроле будет находиться обработка территорий летних оздоровительных организаций.

Специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии продолжится энтомологическое обследование на заселённость клещами природных очагов инфекций, мест массового отдыха, лабораторное исследование клещей.



Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике.