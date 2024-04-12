Ветераны труда Чувашии смогут получать меры соцподдержки без заявления

Кабинет Министров Чувашской Республики на очередном заседании, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев, поддержал предоставление ветеранам труда Чувашской Республики мер социальной поддержки, в том числе в проактивном (беззаявительном) порядке.



К таким мерам относятся, в частности, ежемесячная денежная выплата и компенсация стоимости предоставления абонентской линии сети телефонной связи.



Численность ветеранов труда Чувашии на сегодняшний день составляет более 120 тыс. человек. В среднем в год звание «Ветеран труда Чувашской Республики» получают около 5 тысяч жителей республики.



Также правительство региона одобрило изменения в Закон «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике». Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, наделяются правом на бесплатное однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения.

Пресс-служба администрации Главы Чувашской Республики.