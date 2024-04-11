«Регион добрых дел»: Росмолодёжь поддержит регионы с лучшими практиками развития и стимулирования добровольчества

Росмолодёжь запустила заявочную кампанию Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел». Сам конкурс пройдет по 11 июня. Его участниками могут стать все субъекты Российской Федерации. Для этого до 27 апреля (включительно) высшему исполнительному органу государственной власти субъекта РФ необходимо подать заявку на портале ДОБРО.РФ, а также в бумажном виде согласно требованиям Положения.

Целью конкурса является создание условий для устойчивого развития добровольческих (волонтерских) инициатив в субъектах РФ, которые позволяют повысить качество жизни населения и способствуют росту числа вовлеченных в волонтерство граждан.

Общая сумма субсидии, предоставляемая бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета в 2025 году в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» по итогам проведения Конкурса, составляет 202 500 000 рублей. По итогам проведения конкурса субъекты-победители претендуют на предоставление в 2025 году субсидии в размере до 11 000 000 рублей.

В 2024 году заявка региона должна состоять из 2 блоков: развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (40-50% от общей сметы практики), поддержка мероприятий, направленных на комплексное развитие добровольчества.

Организатором конкурса выступает Росмолодёжь, оператором – направление Росмолодёжь.Добро, партнёром – Ассоциация волонтёрских центров.

Источник: cap.ru