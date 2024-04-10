Ям на дорогах Чувашии становится меньше

В республике продолжают активную борьбу с ямами, которых весной на дорогах немало. На федеральной сети ямочный ремонт уже выполнен на площади 3,2 тыс. квадратных метров, в планах дорожников – еще 2,8 тыс. квадратных метров, сообщается на официальном сайте органов власти Чувашии. На местной дорожной сети работы начались в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и в Моргаушском округе, и пока используются методы холодного и литого асфальтобетона. Вскоре планируется начать ремонт с применением горячего асфальтобетона.

Активно подсказывают службам, куда направить внимание, интернет-пользователи: за первый квартал 2024 года специалисты ЦУР Чувашии зафиксировали более 500 сигналов о ненадлежащем состоянии дорог.

«Ямы, ямы, ямы», – философски заметил в соцсети новочебоксарец, попросив избавить от выбоин поворот на Парковую улицу с улицы Советской. Чуть позже администрация города отчиталась: дефекты устранили при помощи литого асфальта.

«Произведите, пожалуйста, ямочный ремонт на пересечении Ядринского шоссе с улицей Университетская», – попросили уже чебоксарцы. На этот раз в ситуацию вмешалась администрация столицы, и дорожники привели указанный участок в нормативное состояние.

Отметим, тема дорог традиционно входит в ТОП вопросов, которые жители Чувашии озвучивают в соцсетях. Каждое такое сообщение фиксируется и обрабатывается сотрудниками Центра управления регионом, органы власти стараются решить поднятые вопросы максимально оперативно.

чувашинформ.рф