МЧС Чувашии напоминает об особом противопожарном режиме

Особый противопожарный режим объявлен в Чувашии с 10 апреля и будет действовать до особого распоряжения.

C этого дня в республике запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов, рядом с защитными и озеленительными лесными насаждениями либо с землями сельскохозяйственного назначения.

Особый противопожарный режим предполагает введение запрета посещения гражданами лесов при IV и V классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды.

Нарушителей противопожарных требований в этот период будут наказывать крупными штрафами.

чувашинформ.рф