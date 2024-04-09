7 дней остается до окончания приёма заявок на фестиваль уличного искусства «ФормART-2024»

Завершается заявочная кампания V юбилейного сезона Фестиваля стрит-арта «ФормART». Ключевая тематика в 2024 году посвящена Году семьи в России и связана с повышением престижа и значимости семьи.

Еще неделя есть у молодых профессиональных стрит-арт-художников и художников-любителей из регионов Приволжского федерального округа для подачи заявки на участие в Фестивале. Для жителей субъектов Российской Федерации за пределами ПФО в этом сезоне введена специальная номинация «Труд крут», посвященная юбилею студенческих отрядов. В данной номинации художникам предлагается создать эскизы, объединив современное художественное искусство и популяризацию ценности труда и рабочих профессий.

Для регистрации необходимо зайти на сайт formartpfo.ru, заполнить профиль, приложить эскиз своей работы. Отметим, что от одного участника принимаются не более 3 заявок в каждой из тематик фестиваля: «По-семейному», «История одной семьи», «Мой дом – моя крепость», «Герой моей семьи», «Семья – как одна из высших ценностей российского общества». Срок окончания подачи заявок – 15 апреля 2024 года.

Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри – федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства. Художники, чьи работы будут признаны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в 14 субъектах ПФО. Победители специальной номинации создадут свои граффити-работы на объектах в 10 городах России в 2024 году.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в августе 2024 года в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Победители номинации «Труд крут» – подарочные сертификаты в размере от 150 до 200 тысяч рублей. Все работы (информация, фото и видеоролик) будут размещены на сайте Фестиваля formartpfo.ru.

Окружной общественный проект «ФормART» реализуется в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды.