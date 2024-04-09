15 апреля завершится прием документов на участие в программе «Земский учитель»

Учителя Чувашии, а также педагоги из других регионов России до 15 апреля могут подать заявку на участие в конкурсной программе «Земский учитель». Она позволяет преподавателям получить 1 миллион рублей за переезд и трудоустройство в школы республики.

Среди педагогов, которые требуются в общеобразовательные организации Чувашской Республики, учителя начальных классов, физики и математики, русского языка и литературы, английского языка. Полный перечень вакансий – на официальном портале программы «Земский учитель».

Напомним, претендент может принять участие в отборе учителей только по заявке на одну вакансию.

По программе предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей учителю, прибывшему на работу в село, поселок или город с населением до 50 тысяч человек. Участвовать могут учителя в возрасте до 55 лет, которые заключили трудовой договор со школой на срок не менее 5 лет, и будут работать не менее 18 часов в неделю.

После регистрации электронных заявок на федеральном портале претендентам на участие в конкурсном отборе участников программы необходимо предоставить заявление и документы на бумажных носителях Чувашскому республиканскому институту образования, региональному оператору, по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького, дом 5, каб. 318, либо на электронную почту opros123opros@gmail.com в соответствии с п. 3 Положения о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек в Чувашской Республике.

Минобразования Чувашии.