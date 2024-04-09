Глава Чувашии проведет «прямую линию» с жителями республики

Сегодня, 9 апреля, состоится первая в этом году «прямая линия» Главы Чувашии, начало в 18 часов.

По последним данным пресс-службы Администрации Главы Чувашской Республики, около 200 вопросов прислали жители республики на «прямую линию». Направить вопросы и обращения можно направить через портал госуслуг и в группе «Чувашская Республика» ВКонтакте.

Во время эфира будет работать колл-центр по телефону: 8 (8352) 565-100.

Трансляцию «прямой линии» можно будет посмотреть и послушать в группе «Чувашская Республика» ВКонтакте, в телеграм-канале Главы Чувашии, в эфире Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии.

Текстовая онлайн-трансляция будет организована на сайтах и страницах в социальных сетях газеты «Хыпар» (на чувашском языке) и информагентства «Чувашинформ» (на русском).

чувашинформ.рф