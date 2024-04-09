09 Апр

Билайн ускорил мобильный интернет для жителей 22 сел и деревень Чувашии

Билайн продолжает развивать мобильную сеть и улучшать качество связи в малых населенных пунктах Чувашии. Только за последние несколько месяцев специалисты компании ускорили мобильный интернет в поселках, селах и деревнях 10 районов республики.

Билайн не только строит новые базовые станции в регионе, но и эффективно использует существующий ресурс – модернизирует инфраструктуру, увеличивая емкость сети и ее пропускную способность. Так, недавно проведенные технические работы позволили обеспечить надежное сетевое покрытие в 22 малых населенных пунктах Чувашии:

  • Алатырский район – Алтышево;
  • Батыревский район – Подлесные Шигали, Шаймурзино, Шыгырдан;
  • Ибресинский район – Айбечи;
  • Канашский район – Каликово, Ухманы;
  • Комсомольский район – Александровка, Комсомольское, Луцкое, Шерауты, Шурут-Нурусово;
  • Моргаушский район – Лапкасы, Молгачкасы, Оринино;
  • Урмарский район – Старые Урмары, Челкасы;
  • Цивильский район – Малое Янгорчино;
  • Чебоксарский район – Синьялы, Шоркасы;
  • Ядринский район – Совхозный, Сучково.  

«Благодаря обновлению телеком-оборудования жители этих сел могут комфортно пользоваться мобильными сервисами на высоких скоростях. Кроме того, развитие сети способствует повышению безопасности селян, ведь они могут связаться с близкими или вызвать экстренные службы в случае необходимости», — отмечает министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.  

«За последний квартал наша команда реализовала целый ряд важных технических проектов в республике, эффект от которых помогает нам продолжать предоставлять качественные услуги связи для клиентов. При этом в фокусе у нас остаются не только крупные города, но и малые населенные пункты. В частности, недавно мы расширили наше присутствие сразу в двух десятках деревень и поселков Чувашии, жители которых сегодня могут активно включаться в цифровую повестку», – комментирует директор Чебоксарского отделения билайн Ольга Кузьмина.

Автор записи: anna

Похожие записи '