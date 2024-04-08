Чувашская Республика ведет подготовку к «Диктанту Победы»

26 апреля на региональных площадках по всей России и за рубежом в шестой раз состоится Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы».

Акция направлена на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодёжи, формирование у подрастающего поколения нравственных ценностей, основанных на исторической правде о событиях Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Организаторами Диктанта Победы выступают Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии Минпросвещения России, Рособрнадзора, Россотрудничества, движения «Волонтёры Победы», Российского союза ветеранов, Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и других организаций.

На прошлой неделе в Чувашии прошло заседание регионального оргкомитета «НАША ПОБЕДА» по подготовке к проведению «Диктанта Победы». Как сообщил региональный координатор проекта «Историческая память», ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова А.Ю. Александров, в Чувашии уже запланированы 530 площадок Диктанта, и их количество будет еще увеличено. «Наша общая задача – сохранить память о подвиге наших дедов и отцов и передать ее следующим поколениям», – отметил руководитель.

Традиционно главной площадкой в регионе станет Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, который выступает также оператором проведения акции, организует методическое сопровождение.

Будут действовать уникальные площадки – на базе главных Управлений Росгвардии и МЧС, Министерства внутренних дел по Чувашии, на промышленных предприятиях, в медицинских учреждениях, в Штабе общественной поддержки Чувашской Республики, Доме дружбы народов. Впервые Диктант напишут священнослужители и студенты духовной семинарии. Для уникальных площадок состоялся обучающий семинар, в ближайшее время стартует серия инструктажей для площадок муниципальных округов.

Напомним, вся информация о площадках, порядке проведения Диктанта, тесты и тематический материал по подготовке к написанию представлен на сайте https://диктантпобеды.рф

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