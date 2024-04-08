Уважаемые работники военных комиссариатов Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы делаете большое важное дело — повышаете престиж военного дела, учите молодежь быть настоящими патриотами и защитниками нашей страны. Ваша работа по обеспечению ежегодного призыва граждан на военную службу позволяет Чувашии занимать ведущие места в рейтинге Министерства Обороны Российской Федерации.

Вместе с вами мы делаем очень многое по обновлению инфраструктуры военных комиссариатов, внедрению современных методов работы.

Уверен, что каждый из вас добросовестно выполняет свои служебные обязанности в деле обеспечения безопасности нашей Родины.

Благодарю вас за профессионализм, достойное исполнение служебного долга. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.