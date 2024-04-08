С 13 апреля в Чувашии откроются ярмарки «Весна-2024»

Весенние ярмарки развернутся на 43 площадках с 13 апреля по 5 мая, сообщает Минсельхоз Чувашии.

Участие в ярмарочной торговле планируют принять порядка 100 местных сельхозтоваропроизводителей.

Жителям республики предложат рыбную, молочную, мясную продукцию, мёд, чаи, крупу, яйцо, а также саженцы, рассаду, лук-севок и семенной картофель.

Бесплатные места для торговли на ярмарке сельхозтоваропроизводители республики могут получить по заявке, которую необходимо направить в Минсельхоз Чувашии до 16:00 часов 8 апреля на адрес электронной почты: agro47@cap.ru.

В Шумерле ярмарка пройдет на двух площадках:

Ярмарка «Зеленый базар» (ул. Ленина, д.32 а);

Ярмарка «Центральная» (Базарная площадь).

Форма заявки и полный перечень торговых площадок размещен на сайте ведомства.

По информации сайта Минсельхоза Чувашии.