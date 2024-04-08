Информация о наборе воспитанников в кадетские корпуса Приволжского федерального округа

1. Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России А.В.Доставалова (г.Ишимбай)

Профиль – подготовка будущих специалистов для МЧС России

и Воздушно-десантных войск ВС РФ.

Шефские организации:

— Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (г.Рязань);

— Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России (г.Екатеринбург);

— 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ ВС РФ (г.Ульяновск).

Общее количество обучающихся – 320 чел. (только мальчики),

15 классов-комплектов (6-11 классы).

Площадь территории кадетского корпуса составляет 3,69 га, на которой размещены: общежитие на 320 мест, два учебных корпуса, столовая, хозяйственный блок, строевой плац, воздушно-десантный городок, спортивные площадки, футбольное поле, общевойсковая полоса препятствий, парашютная и пожарная вышки. В шаговой доступности находится ФОК «Батыр», в котором для кадет проводятся занятия в плавательном бассейне, спортивном и гимнастическом залах.

Питание воспитанников пятиразовое, проживание в 4-х местных комнатах с отдельным санузлом, душевой и гардеробной. Дополнительно в спальном корпусе оборудованы классы самоподготовки, комнаты отдыха, психологической разгрузки, помещения для занятий спортом и бытовые комнаты.

Учебные классы оборудованы интерактивными досками, проекторами и интернет-связью. Имеются классы-лаборатории физики, химии, биологии, специализированные классы географии, истории, информатики, русского языка и лингафонные кабинеты. В 10-11 классах углубленно изучаются физика и обществознание.

Профессиональная ориентация воспитанников реализуется по двум программам дополнительного образования: по программе «Юный десантник» и «Подготовка спасателя – общественника».

В корпусе действует свыше 40 кружков и секций: «юный стрелок», армейский рукопашный бой, баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, настольный теннис, а также кружки углубленного изучения основных предметов обучения и художественно-эстетической направленности.

В 2024 г. планируется набор воспитанников в 6, 7 и 8 классы.

Информация о количестве мест:

6 класс – 1 взвод 24 человека;

7 класс – 1 взвод 24 человека;

8 класс – 1 взвод 24 человека;

Прием ведется в 3 этапа:

— собеседование с 20 марта по средам и пятницам, до конца мая;

— медицинская комиссия;

— вступительные испытания по предметам: математика, русский язык, физическая культура, психологический тест, обществознание, физика в конце июня по графику.

Подробная информация о правилах приема, необходимых документах и конкурсных испытаниях размещена на официальном сайте Башкирского кадетского корпуса www.bkkpfo.ru

2. Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина (г.Нижнекамск)

Профиль – общевойсковой, подготовка будущих специалистов для сухопутных войск, а также специалистов для других родов и видов войск ВС РФ.

Шефские организации:

— Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище (г.Казань);

Общее количество обучающихся – 252 чел. (только мальчики),

12 классов-комплектов (5-11 классы).

Площадь территории кадетского корпуса составляет 2 га, на которой размещены: учебный корпус, спальный корпус, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, КПП, строевой плац, общевойсковая полоса препятствий, универсальные спортивные площадки и уличный городок «Воркаут».

Питание воспитанников пятиразовое, проживание в 7-местных комнатах с отдельным санузлом, душевой, гардеробной. Предусмотрены комнаты отдыха, психологической разгрузки и помещения для занятий спортом. В жилых помещениях имеется доступ к WI-FI.

Учебный корпус оборудован инфоматами и информерами. Во всех классах установлены проекторы, в кабинете истории и русского языка и литературы – сенсорная панель. Специализированные кабинеты химии, физики, биологии и мини-лаборатории оснащены специальным оборудованием для поведения практических занятий. Иностранные языки изучаются в лингафонном кабинете. Имеются лаборатории аудио-визуальных технологий, робототехники, цифровые фото- и видеостудии, медиатека и электронная библиотека.

Профессиональная ориентация воспитанников реализуется по программам дополнительного образования, направленных на всестороннее интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое

и физическое развитие личности, а также подготовку обучающихся

к поступлению в военные и гражданские ВУЗы.

Действуют около 30 кружков и секций: волейбол, бокс, рукопашный бой, вольная борьба, баскетбол, плавание, шахматы, кружки художественно-эстетической и специальной направленности, включая робототехнику и авиа-ракетомоделирование, стендовое моделирование, радиокружок. Функционирует кадетская фото-видео студия, свой пресс-центр.

В 2024 г. планируется набор воспитанников в 5 и 10 классы, донабор в 8 класс.

Информация о количестве мест:

5 класс – 22 человека;

8 класс – 10 человек;

10 класс – 36 человек.

Сроки работы приёмной комиссии: с 01.04.2024 г. по 31.08.2024г.

Сроки проведения индивидуального отбора: на уровень основного общего образования с 01.06.2024 г. по 15.06.2024г.; на уровень среднего общего образования с 20.06.2024 г. по 31.08.2024г.

Подробная информация о правилах приема, необходимых документах и конкурсных испытаниях размещена на официальном сайте Татарстанского кадетского корпуса https://edu.tatar.ru/nkamsk/kadet_sch-int1/page2941082.htm

3. Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза В.Г.Старикова (г.Воткинск)

Профиль – подготовка будущих специалистов для ВМФ России

и МЧС России.

Шефские организации:

— ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г.Санкт-Петербург);

— Академия гражданской защиты МЧС России (г.Москва).

Общее количество обучающихся – 280 чел. (только мальчики),

14 классов-комплектов (5-11 классы).

Площадь территории кадетского корпуса составляет 2,94 га, на которой размещены: учебный и спальный корпуса, бассейн, строевой плац, плоскостные сооружения (стадион с беговыми дорожками и уличным тренажерным городком, общевойсковая полоса препятствий, универсальная спортивная площадка). В шаговой доступности расположен многоцелевой спортивный манеж МЧС, в котором проводятся занятия для кадет по пожарно-прикладному спорту.

Питание воспитанников пятиразовое, проживание в 4-местных кубриках (комнатах) с отдельным санузлом, душевой. Предусмотрены спортивные уголки, кабинеты самоподготовки, психологической разгрузки и отдыха, бытовые комнаты.

Все учебные кабинеты оснащены современными методическими пособиями и оборудованием (интерактивные доски, проекторы). В кабинетах химии, физики, биологии, информатики, ИЗО и черчения, ОБЖ, географии имеются лаборантские. Имеются цифровые микроскопы, мобильная естественно-научная лаборатория и два мобильных компьютерных класса, позволяющие применять информационные технологии на любых предметах. В образовательном процессе используются авторские и модифицированные программы.

Кадетский компонент включает предметы: «Военно-морская история», «Общая физическая подготовка», «Технология судомоделирования», «Основы военной службы», «Выбор профессии» (с 9 класса). В рамках дополнительного образования ведется «Начальная военная подготовка» и «Морская подготовка». В 10-11 классах вводится предмет «Спасательное дело» и курс «Дайвинг».

Действуют свыше 20 кружков: вокальная и театральная студии, хореография, фото-киностудия, тележурналистика, студия печатной информации, кружки судомоделирования и декоративно-прикладного искусства, а также 11 спортивных секций: самбо, рукопашный бой, баскетбол, волейбол, футбол, полиатлон, морское многоборье, плавание, лыжные гонки, кроссфит, спортивное ориентирование и «Школа выживания».

В 2024 г. планируется набор воспитанников в 5 класс, донабор в 6 и 8 классы.

Информация о количестве мест:

5 класс – 40 человек;

6 класс – 7 человек;

8 класс – 4 человека.

Прием начинается с 1 июня и заканчивается 30 июня (с 1 июня по 15 июня прием документов, с 16 по 30 июня индивидуальный отбор).

Подробная информация о правилах приема, необходимых документах и конкурсных испытаниях размещена на официальном сайте Удмуртского кадетского корпуса www.ukk-pfo.gosuslugi.ru

4. Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В.Кочетова (г.Чебоксары)

Профиль – подготовка будущих специалистов для Воздушно-космических сил ВС РФ.

Шефские организации:

— Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»

(г. Сызрань).

Общее количество обучающихся – 400 чел. (мальчики и девочки),

16 классов (5-11 классы).

Общая площадь территории кадетского корпуса составляет 3,07 га, на которой размещены: комплекс зданий, объединяющий учебный, спортивный, административный (в т.ч. медсанчасть с изолятором), общественный блоки, столовую и спальные корпуса (на 150 и 250 мест), строевой плац, стадион, универсальная спортивная площадка, общевойсковая полоса препятствий. В шаговой доступности находятся крытый ледовый каток, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Питание воспитанников пятиразовое, проживание в 3-4-местных комнатах с отдельным санузлом, душевой и гардеробной. Предусмотрены комнаты психологической разгрузки и отдыха, спортивные и бытовые помещения.

В учебном корпусе все кабинеты оснащены интерактивными досками и современным учебным оборудованием, позволяющим выполнять практические и лабораторные работы. Имеется актовый зал на 400 мест, информационный центр-библиотека, шахматный класс, кабинеты музыки, живописи, домоводства, слесарно-столярная мастерская, зал хореографии, а также теннисный, тренажерный и борцовский залы.

Профессиональная ориентация воспитанников реализуется по программам дополнительного образования, направленных на всестороннее интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и физическое развитие личности, а также подготовку обучающихся к поступлению в военные и гражданские ВУЗы.

В рамках программы «Основы военной службы» с кадетами проводятся занятия по стрельбе, огневой, военно-спортивной, маршевой подготовке. Функционирует свыше 20 отделений дополнительного образования различной направленности: физкультурно-спортивная и военная – футбол, баскетбол, лёгкая атлетика, волейбол, тхэквондо, самбо, вольная борьба, стрельба, тактика специальной подготовки; художественная – духовой оркестр, инструментальный ансамбль, хореография, шаги творчества, кадетский хор; туристско-краеведческая – туризм.

Школьный музей «На службе Отечеству» зарегистрирован на Портале школьных музеев РФ (https://fcdtk.ru/museums) Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей (свидетельство № 22766). Музей ведет активную деятельность по патриотическому воспитанию. Кадеты корпуса выезжают в поисковые экспедиции.

В 2024 г. планируется набор воспитанников в 5, 6, 7, 8 и 10 классы.

Информация о количестве мест:

5 класс – 75 человек;

6 класс – 24 человека;

7 класс – 6 человек;

8 класс – 11 человек;

10 класс – 40 человек.

Сроки приема документов и вступительных испытаний:



в 5-8 классы в 10 класс Сроки приема документов 20.05-15.06.2024 г. 25.06-02.07.2024 г. Вступительные испытания 17.06-21.06.2024 г. 03.07-05.07.2024 г.

Подробная информация о правилах приема, необходимых документах и конкурсных испытаниях размещена на официальном сайте Чувашского кадетского корпуса https://chebkadet21.ru/.

5. Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии В.Ф.Маргелова (д. Истомино Балахнинского района)

Профиль – подготовка будущих специалистов для воздушно-десантных войск ВС РФ.

Шефские организации:

— 98 Гвардейская воздушно-десантная дивизия;

— Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова В.Ф.

Общее количество обучающихся – 381 чел. (только мальчики), 18 классов-комплектов (7-11 классы).

Общая площадь территории кадетского корпуса составляет около 12 га, на которой размещены: учебный и спальный корпуса, столовая, строевой плац, корпус дополнительного образования с медицинским блоком, административное здание, клуб, ФОК, хоккейная коробка, воздушно-десантный городок с парашютной вышкой, общевойсковая полоса препятствий, универсальные спортивные площадки, теннисный корт, стадион, автодром, а также комплекс зданий учебно-методического центра патриотического воспитания ПФО «Гвардеец».

Питание воспитанников пятиразовое, проживание 4-местных комнатах с отдельным санузлом, душевой и гардеробной. Предусмотрены спортивные уголки, чайные комнаты, кабинеты самоподготовки, психологической разгрузки и отдыха, бытовые комнаты.

В учебном корпусе имеется 33 кабинета, которые оснащены интерактивными досками и современным оборудованием, позволяющим выполнять практические и лабораторные работы. Имеется актовый зал на 500 мест, музей, кабинеты автодела, робототехники, столярная и слесарная мастерские. Вся территория учреждения охвачена сетью Интернет.

Система дополнительного образования предусматривает обязательные занятия по военной подготовке («НВП», «Общевойсковая подготовка», «Воздушно-десантная подготовка»), а также занятия в кружках и секциях. В рамках реализации программы «Юный десантник» в течение учебного периода каждый кадет совершает не менее 3 прыжков с парашютом. Для желающих проводится обучение по программе подготовки водителей автотранспортных средств категории «В» и «С».

Функционирует 27 кружков и секций различной направленности (пейнтбол, горная подготовка, туристическое многоборье, бокс, боевое самбо, рукопашный бой, легкая атлетика и др.). Работает кадетское телевидение, фото и изостудии.

В 2024 году в период с 1 апреля по 15 июня планируется набор воспитанников в 7 и в 10 классы. При наличии свободных мест будет проводиться набор в 8 и 9-е классы.

Информация о количестве мест:

7 класс – 90 человек;

10 класс – 75 человек.

Подробная информация о правилах приема, необходимых документах и конкурсных испытаниях размещена на официальном сайте Нижегородского кадетского корпуса https://kadet-mvf-nn.ru/ в разделе «Поступить».