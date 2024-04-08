Жители Чувашии могут узнать на «Госуслугах» о мерах поддержки ветеранов СВО и семей бойцов

По поручению Президента Владимира Путина фонд «Защитники Отечества» совместно с Минцифры России запустил на портале «Госуслуги» раздел, посвященный поддержке участников спецоперации и членов семей погибших бойцов. В него включены льготы и выплаты всех уровней, даны ответы на популярные вопросы, есть раздел с описанием мер поддержки и для действующих военнослужащих, участвующих в СВО.

1 мая заработает и новый сайт фонда, созданный на платформе «Госуслуг». На нем будут размещены новости и анонсы мероприятий, информационные блоки по направлениям социального и медицинского сопровождения, трудоустройства и обучения, юридическая помощь, общественные и благотворительные проекты, электронная приемная.

Часть большой работы по информированию ветеранов и бойцов о поддержки – горячая линия «117» Министерства обoроны страны, которая запущена в тестовом режиме.

Говоря о важности нововведений, руководитель чувашского филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Зайцева отметила, что помимо сайта будут существовать и прежние способы предоставления информации – канал филиала в «Телеграм» и группа во «ВКонтакте».

cheb.mk.ru