Приказом Народного комиссариата снабжения СССР 7 апреля 1934 года была создана рыбоохранная организация Главрыбвод, осуществляющая руководство комплексом рыбоохранных мероприятий. За время своего существования Главрыбвод пережил ряд преобразований, однако специалисты рыбоохраны всегда оставались преданными своему делу — охране природных богатств.



Эта дата считается днем образования государственных органов рыбоохраны России и 7 апреля 2024 года им исполняется 90 лет. Их служба проходит в борьбе с незаконной добычей (выловом) водно-биологических, природных ресурсов.



Инспекторы Федерального агентства по рыболовству — это госслужащие, которые следят за сохранением и безопасным использованием водных ресурсов.



Именно он — рядовой сотрудник рыбоохраны — несет круглосуточную вахту на водоемах России, лицом к лицу сталкиваясь с браконьерами. Такая работа сложна и опасна.



Инспектор рыбоохраны может вести видеозапись, проверять улов и измерять промысловый размер рыбы, запрашивать у рыбаков документы на право вылова рыбы, а при обнаружении нарушения на водоеме имеет законное право доставить нарушителя в соответствующие органы, изымать орудия лова, оформлять протокол, рассматривать дела, принимать меры и вести разъяснительную работу. Специалисты проводят беседы со школьниками и студентами по поводу охраны водных ресурсов, а также совместно с волонтерами проводят работу по уборке прибрежных территорий от мусора.



Мы просим рыболовов-любителей не забывать и не нарушать правила рыболовства. Впереди нерестовый запрет (пункт 83 Правил рыболовства): с 10 апреля по 10 июня 2024 года запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов Чебоксарского водохранилища и остальных водных объектов рыбохозяйственного значения всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.



П. Агеев, госинспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Чувашской Республике Волго-Камского территориального управления.