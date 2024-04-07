Имя в истории Чувашии

Видным государственным деятелем называют сегодня Леонида Прокопьевича Прокопьева, которому 7 апреля исполнилось бы 90 лет. Он возглавлял Совет Министров Чувашской АССР в течение 14 лет — с 1975 по 1989 годы. При активном участии Л.П. Прокопьева в республике в строй введены важные народнохозяйственные объекты — Чебоксарский завод промышленных тракторов, Чебоксарская ГЭС, предприятия перерабатывающей промышленности.



Родом Л.П. Прокопьев из Красноармейского района. Окончил Чебоксарский электромеханический техникум в 1952 году, Всесоюзный заочный политехнический институт в 1967 году.



Трудовую биографию начинал с инженерных должностей на Чебоксарском электроаппаратном заводе. С 1961 года работал в Чебоксарском горкоме КПСС. Затем — заместителем председателя исполкома Чебоксарского горсовета, первым секретарем Чебоксарского горкома КПСС.

С апреля 1975 г. по октябрь 1989 г. возглавлял Совет Министров Чувашской АССР. В 1989—1990 гг. работал заведующим отделом Верховного Совета РСФСР, с ноября 1990 по декабрь 1991 — председателем Государственного комитета РСФСР по делам национальностей, являлся членом Совета Министров РСФСР. Кандидат на первых (несостоявшихся) выборах президента Чувашии в декабре 1991 года. В 1992—1993 годах работал заведующим отделом Верховного Совета России.

В 1994—1996 годах руководил секретариатом заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валерьяна Викторова. В 1996—2006 годах — советник члена Совета Федерации и депутата Госдумы РФ Валентина Шурчанова.



Л.П. Прокопьев награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знаком Почета», медалями.

Госархив современной истории Чувашии.