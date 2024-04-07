В этом году для прабабушек и прадедушек, если на их иждивении находятся правнуки, не имеющие трудоспособных родителей, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или инвалидности увеличена на треть.

Такая доплата к пенсии по старости или инвалидности положена, если нетрудоспособным правнукам:

до 18 лет,

до 23 лет, но они очно обучаются,

старше 23 лет, если им установлена инвалидность с детства.

Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе или старше 18 лет, обучающиеся очно, но не дольше, чем до 23 лет, а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.

В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 8134,88 руб., к этой сумме прабабушки и прадедушки получат дополнительно 2711,63 рубля.

Увеличение фиксированной выплаты устанавливается фондом на каждого нетрудоспособного члена семьи или инвалида с детства, но не более чем на трех человек.

Для перерасчета фиксированной выплаты необходимо обратиться с заявлением в любую клиентскую службу Социального фонда России.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.