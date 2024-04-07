Выставку «Россия» посетили 10 миллионов гостей





Международную выставку-форум «Россия» 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость: им стал Константин Панфилов из Ярославля. На Выставку он приехал с супругой Екатериной.

«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — рассказал Константин Панфилов. «Хорошо, что мы приехали именно в это время», — добавила его жена Екатерина.

Константин с супругой получили от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Помимо этого, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на русском Севере.