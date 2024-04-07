Волейболистки из Краснооктябрьского поселения снова лучшие

30 марта по инициативе женсовета округа в спортивной школе им. В.Н. Ярды состоялись традиционные соревнования по волейболу среди женских команд. За переходящим кубком на состязания прибыли 4 сильнейшие команды: «Максимум» (представители спортивной школы им. В.Н. Ярды, руководитель А.С. Васильева), «Девчата» (Егоркинский ТО под руководством О.И. Улисовой), «Грация» (Краснооктябрьский ТО под началом А.А. Смолиной) и «Ульяновец» (Ходарский ТО, руководитель Ю.Н. Евграфов).

Соревнования торжественно открыли зав. сектором физической культуры и спорта Николай Чангайкин и представитель женсовета Шумерлинского МО Елена Мальцева. В своих приветствиях они пожелали участницам турнира удачной игры и заслуженных побед!



Волейболистки показали лучшие бойцовские качества. Каждая игра была волнительной, участницы старались не допускать ошибок. Все подачи были точные, игроки не забывали и про обманные ходы.



По итогам соревнований не было равных спортсменкам из Краснооктябрьского ТО, которые завоевали 1-е место и кубок победителя второй год подряд! 2-е место заняла команда «Девчата» и 3-е — дружная команда «Максимум».



Призерам были вручены грамоты и сладкие призы от женсовета округа, который возглавляет Наталья Николаева. Участницы турнира получили массу положительных эмоций и желание побеждать в дальнейшем.



Н. Чангайкин.