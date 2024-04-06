Поздравляем с выходом в финал!

30 марта на базе Яльчикского РДК прошёл зональный отборочный тур межрегионального конкурса «Восславим чувашскую женщину родную — 2024». Организаторами конкурса выступили Чувашский национальный конгресс при поддержке Минкультуры и Союза женщин Чувашии. Мероприятие было посвящено Году семьи в Российской Федерации и Международному дню сельских женщин.

На данном конкурсе Шумерлинский муниципальный округ представила председатель первичного отделения женсовета округа Туванского сельского поселения Римма Краснова. В первом конкурсе «Визитка» конкурсантка представила видеоролик, в котором рассказала о себе стихами собственного сочинения и получила высокую оценку членов жюри.



Римму Ивановну активно поддерживали дети, внуки и сноха, выступившие вместе с ней в дефиле старинных чувашских нарядов, в представлении чувашской традиции «Новоселье и благословение родителей молодых». Ее тепло поддерживали и другие члены семьи, а также работники культуры муниципалитета.



Римма Ивановна достойна выступила во всех конкурсах и прошла в финал, который состоится в канун Международного дня сельских женщин на территории Шумерлинского муниципального округа. Желаем ей успешного выступления на зональном этапе конкурса!

Татьяна Александрова.