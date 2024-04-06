Краеведение – стратегический ресурс

В городской центральной библиотеке им. Г.Н. Айги среди направлений библиотечного краеведения издательская деятельность выделена в самостоятельную структуру. Библиотекарями издано несколько книг, библиографических указателей, посвященных истории города. Ресурсы, создаваемые в процессе краеведческой деятельности, это – стратегические ресурсы. Они не только не устаревают, но и со временем приобретают большую ценность. Формируя, накапливая и продвигая к читателям краеведческие материалы и документы, сотрудники библиотек тем самым работают не только на сегодняшний день, но и на будущее.



После выхода в свет сборника «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны» к нам по-прежнему поступают просьбы от жителей города продолжить работу. В предыдущую книгу были включены 764 биографии фронтовиков. Поисково-исследовательская деятельность библиотеки продолжается и по сей день. Готовится новая брошюра об участниках Великой Отечественной войны. Мы по-прежнему собираем данные о ветеранах!



Также мы приступаем к сбору информации и о тружениках тыла, жителях Шумерли, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города.



Уважаемые шумерлинцы! Просим откликнуться родных и близких тружеников тыла, работавших

в годы войны в Шумерле.



Мы ждем биографические материалы: фото, наградные документы, документы, подтверждающие работу в годы Великой Отечественной войны и статус труженика тыла, воспоминания.

Наш адрес: г. Шумерля, ул. Ленина, 8. Тел. 8(83536)2-33-02.

Адрес электронной почты: ajgibibl2@mail.ru.

Городская центральная библиотека им. Г.Н. Айги.