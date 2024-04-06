Вспашешь и посеешь в срок -урожай будет высок

С каждым весенним днем снега становится все меньше и меньше. Совсем скоро на поля

выйдут люди и техника и начнутся весенне-полевые работы. Говорят, весенний день год

кормит, поэтому очень важно своевременно подготовиться к посевным и провести их

в оптимальные агротехнические сроки.

Как в этом плане обстоят дела в Шумерлинском муниципальном округе? О ходе подготовки к весенне-полевым сельскохозяйственным работам и о том, какие планы стоят перед аграриями в этом году, мы пообщались с заместителем главы администрации округа — начальником отдела сельского хозяйства и туризма Андреем Мостайкиным.

Андрей Александрович, расскажите, какой фронт работ предстоит в этом году? Что и в каких объемах будет засеяно?

Согласно уточненному прогнозу, структура посевных площадей под урожай 2024 года составит порядка 8 тыс. га (это 101 % к 2023 году). Из них яровой сев планируется провести на площади 4950 га: яровые зерновые и зернобобовые культуры — на площади 3755 га, рапс — 500 га, кукурузу на корм — 600 га.

Кроме того, на 25 га планируем посадить картофель. Прошлый год в плане реализации картофеля был несколько неудачным — цены были ниже себестоимости, даже не было смысла продавать. Но все-таки бросать это дело не хотим, поэтому просто немного уменьшим площади.

Кроме того, на 25 га планируем посадить картофель. Прошлый год в плане реализации картофеля был несколько неудачным — цены были ниже себестоимости, даже не было смысла продавать. Но все-таки бросать это дело не хотим, поэтому просто немного уменьшим площади. Как обстоят дела с озимыми? На какой площади они засеяны?

Под урожай 2024 года озимые зерновые культуры были посеяны на площади 2085 га, что составляет 94,8 % к плану сева. К сожалению, есть вероятность их гибели. Мы получили справку с Порецкой метеорологической станции, в которой отмечено опасное агрометеорологическое явление — сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых культур. По предварительным данным, около 40 % озимых на территории округа в плохом состоянии, 60 % — в удовлетворительном. В каком объеме произойдет гибель озимых зерновых культур — предсказать трудно. На сегодняшний день в округе создана комиссия по обследованию сельхозугодий и по подсчету возможного ущерба. В ближайшие дни она начнет работу. Возможно, часть придется пересевать, хотя мы планировали увеличить объемы сева яровых культур на 16-18 %. На этот случай мы сейчас готовим запас семян, удобрений и топлива.

Семян и удобрения достаточно? Когда планируется приступить к севу?

Учитывая прогнозы, к севу хотим приступить 22-25 апреля, то есть в третьей декаде месяца. Семян хватает на все 100 %. Анализы Вурнарского межрайонного отдела филиала «Россельхозцентра» подтверждают их высокое качество, 96-процентную всхожесть. На случай гибели озимых, как я уже отметил, закладываем побольше семян.

Между хозяйствами округа происходит обмен. Семена есть у ИП Мазумдер (пивоваренный ячмень), у ООО «Грейн Фектори». Также закупаем их дополнительно — обновляем.

Два месяца назад у нас было 6 тыс. тонн зерна, которые мы не могли продать из-за низкой стоимости. Но сельхозработы приближаются, деньги нужны, пришлось искать по всей России, куда можно реализовать. На сегодняшний день продали около 5 тыс. тонн, финансы начали поступать и на них покупаем топливо и удобрение.

Потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ составляет 1051 тонну в физическом весе (468,2 тонн в д. в.). На сегодняшний день закуплено 746 тонн — порядка 70 % от потребности. Но заявки в продовольственный фонд поданы, договоренности имеются, продолжаем привозить и будем выходить на эту цифру. Ведь применение удобрений действительно дает хороший урожай. Напомню, что в прошлом году в округе он был рекордным за всю историю района.

В перспективе хотим заняться подготовкой семян и их реализацией в двух хозяйствах Шумерлинского округа — в ИП Мазумдер и ООО «Грейн Фэктори». Оборудование присмотрено, поэтому в этом направлении будем работать.

Между хозяйствами округа происходит обмен. Семена есть у ИП Мазумдер (пивоваренный ячмень), у ООО «Грейн Фектори». Также закупаем их дополнительно — обновляем. Два месяца назад у нас было 6 тыс. тонн зерна, которые мы не могли продать из-за низкой стоимости. Но сельхозработы приближаются, деньги нужны, пришлось искать по всей России, куда можно реализовать. На сегодняшний день продали около 5 тыс. тонн, финансы начали поступать и на них покупаем топливо и удобрение. Потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ составляет 1051 тонну в физическом весе (468,2 тонн в д. в.). На сегодняшний день закуплено 746 тонн — порядка 70 % от потребности. Но заявки в продовольственный фонд поданы, договоренности имеются, продолжаем привозить и будем выходить на эту цифру. Ведь применение удобрений действительно дает хороший урожай. Напомню, что в прошлом году в округе он был рекордным за всю историю района. В перспективе хотим заняться подготовкой семян и их реализацией в двух хозяйствах Шумерлинского округа — в ИП Мазумдер и ООО «Грейн Фэктори». Оборудование присмотрено, поэтому в этом направлении будем работать. Хорошие планы. А может есть и другие направления, которые планируется развивать в сфере сельского хозяйства округа?

В прошлом году мы с делегацией выезжали на фестиваль пива, где участвовала 21 пивоваренная компания. Со всеми переговорили, предлагали свою продукцию, ведь ИП Мазумдер уже третий год выращивает пивоваренный ячмень. Так получилось, что этот опыт пробуют многие хозяйства Чувашии и соседних регионов, но оказалось, что самое лучшее качество ячменя по содержанию белка и остальным показателям как раз у ИП Мазумдер.

В прошлом году на предприятии вырастили 3 тыс. тонн пивоваренного ячменя, сейчас заканчивают его реализацию по хорошей цене. На полученные от реализации средства обновляют семена, начали сеять только сорт, который дает лучшие результаты. Опыт работы уже есть, немного поменяли технологию, наверное, помогло и это.

В этом году в Шумерле будет реконструирован и модернизирован бывший маслозавод и на его базе будет открыт солодовый завод, который будет готовить солод на основе пивоваренного ячменя для обеспечения потребности части пивоваренных заводов России. Инвестиционный проект будет реализовывать ООО «Евротрейдинг», будет производиться 20 тыс. тонн солода. И наши два предприятия уже дали согласие на сотрудничество. Это снова ИП Мазумдер (у них уже заложены и площади, и семена), а также Грейн Фэктори, где уже пробовали сеять пивоваренный ячмень, а сейчас собираются переходить на германские сорта и увеличить площади посевов.

В настоящее время на заводе идет очистка и реконструкция помещений. Этот проект позволит создать новые рабочие места, к тому же, наши сельхозпредприятия могут делать гарантированные поставки ячменя по хорошей цене, не выезжая за пределы Шумерли.

В прошлом году на предприятии вырастили 3 тыс. тонн пивоваренного ячменя, сейчас заканчивают его реализацию по хорошей цене. На полученные от реализации средства обновляют семена, начали сеять только сорт, который дает лучшие результаты. Опыт работы уже есть, немного поменяли технологию, наверное, помогло и это. В этом году в Шумерле будет реконструирован и модернизирован бывший маслозавод и на его базе будет открыт солодовый завод, который будет готовить солод на основе пивоваренного ячменя для обеспечения потребности части пивоваренных заводов России. Инвестиционный проект будет реализовывать ООО «Евротрейдинг», будет производиться 20 тыс. тонн солода. И наши два предприятия уже дали согласие на сотрудничество. Это снова ИП Мазумдер (у них уже заложены и площади, и семена), а также Грейн Фэктори, где уже пробовали сеять пивоваренный ячмень, а сейчас собираются переходить на германские сорта и увеличить площади посевов. В настоящее время на заводе идет очистка и реконструкция помещений. Этот проект позволит создать новые рабочие места, к тому же, наши сельхозпредприятия могут делать гарантированные поставки ячменя по хорошей цене, не выезжая за пределы Шумерли. Как обстоят дела с техникой и ГСМ для проведения посевных?

Для проведения весенних полевых работ сельхозпредприятиям и фермерам нужно порядка 102 тонн ГСМ. 30 процентов из них закуплено, остальное – на стадии приобретения.

Подготовка техники находится на последней стадии. У многих ремонт уже завершен, все готово к работе. Для работы на наших площадях техники достаточно.

Подготовка техники находится на последней стадии. У многих ремонт уже завершен, все готово к работе. Для работы на наших площадях техники достаточно. Планируется ли в этом году введение в оборот неиспользуемых земель?

Так получилось, что по Шумерлинскому округу числится порядка 5 тыс. га неиспользуемых земель. Почему так много? Несколько лет назад мы отдали в аренду 2156 га под проект «Сычуань -Чувашия», а последние три года эти земли не обрабатывались. И по правилам, мы должны были вновь включить их в число необрабатываемых земель.

На данный момент мы обратились к собственнику этих земель — ООО «Агрофирма «Алтышевская» — чтобы он принял срочные незамедлительные меры по введению в оборот этих необрабатываемых земельных участков в текущем году.

На алгашинской стороне у нас еще работает ООО «Грейн Фектори» — они тоже готовы взять эти земли и сеять. А на других землях, которые мы передали Грэйн Фэктори и ООО «СТК 21», приходится корчевать, а это дополнительные затраты времени и денег.

Корчеванием в этом году займутся 3 хозяйства. ООО «Грэйн Фэктори» в первую очередь, будет работать на землях в д. Шумерле. В этом году постараемся полностью привести в порядок и посеять эту территорию. ООО «СТК 21» займется участками на магаринской стороне, а ИП Мазумдер – на егоркинской стороне (на граничащих с Аликовским округом участках, где тоже нужно провести корчевание).

На данный момент мы обратились к собственнику этих земель — ООО «Агрофирма «Алтышевская» — чтобы он принял срочные незамедлительные меры по введению в оборот этих необрабатываемых земельных участков в текущем году. На алгашинской стороне у нас еще работает ООО «Грейн Фектори» — они тоже готовы взять эти земли и сеять. А на других землях, которые мы передали Грэйн Фэктори и ООО «СТК 21», приходится корчевать, а это дополнительные затраты времени и денег. Корчеванием в этом году займутся 3 хозяйства. ООО «Грэйн Фэктори» в первую очередь, будет работать на землях в д. Шумерле. В этом году постараемся полностью привести в порядок и посеять эту территорию. ООО «СТК 21» займется участками на магаринской стороне, а ИП Мазумдер – на егоркинской стороне (на граничащих с Аликовским округом участках, где тоже нужно провести корчевание). Андрей Александрович, вы не раз упоминали про проблему с реализацией сельхозпродукции. Делается ли что-то , чтобы улучшить эту ситуацию?

, чтобы улучшить эту ситуацию? Действительно, сложности по реализации сельхозпродукции имеются, в связи с этим желающих заниматься овощами и картофелем не очень много. На сегодняшний день людей, которые хотят двигаться дальше, 12-14 человек. Это и самозанятые, и фермеры, и ИП. Программа самозанятости действует уже третий год, но желающих в ней участвовать маловато, хотя каждый может посадить лишние грядки, увеличить площади картофеля. Тем более, что отчеты все в электронном варианте, не надо никуда ехать.

Конечно, хотелось бы, чтобы ситуация улучшилась. На сегодняшний день ведется работа по созданию на территории округа агрегатора — предприятия, которое будет заниматься переработкой картофеля и овощей для нашего куста. Для этого мы предложили участок площадью 50 га около Дубовки, который освободится к концу года после отъезда подрядчиков, занятых на строительстве автодороги М-12 «Восток». Инвестпроект «Создание предприятия по глубокой переработке картофеля и овощей» курирует непосредственно АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии».

На данный момент вносятся поправки в нормативно-правовые акты округа, необходимые для изменения статуса данного земельного участка. Сопровождение проекта ведется администрацией округа совместно с вышеназванным агентством.

Татьяна Александрова.