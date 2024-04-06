Хобби играет важную роль в физическом и психологическом благополучии человека. Оно приносит удовольствие, помогает улучшить качество жизни, развить творческие способности и снизить уровень стресса. Хобби раскрывает наш потенциал, расширяет кругозор и помогает развивать новые навыки.

Когда мы занимаемся тем, что нам нравится, то чувствуем себя более счастливыми. А если еще и удается увлечь своим хобби близких, друзей, коллег – это приятно вдвойне!



29 марта молодой педагог Шумерлинской школы-интерната Наталья Горзина провела для своих коллег мастер-класс по превращению обычных восковых свечей в декоративные авторские предметы интерьера. Участники мастер-класса с увлечением воплощали свои фантазии на необычном полотне, и через некоторое время на свечах «распустились» бутоны прекрасных цветов, «ожили» насекомые, появились причудливые узоры. Волшебство, не иначе!



Участникам мастер-класса — учителям и воспитателям — пришелся по душе такой способ психологической разгрузки, подаривший положительный эмоциональный настрой, удовлетворение от своего творчества.



Шумерлинская школа-интернат.