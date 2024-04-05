С 30 марта по 1 апреля в Анапе проходил Всероссийский ремесленнический «Форум на море-2024»

Приехали лучшие мастера-ремесленники со всей России, с 60 регионов страны. Форум обучающий, мастера узнали как правильно вести соцсети, делать фото и видео, спикеры форума рассказывали о грантах и проектах, которые можно выиграть. Помимо знаний, было много развлечений для ремесленников, деловых игр, концертов. Анапчане тепло встретили участников. Завершилось всё гала-ужином от мэрии Анапы.



От Чувашии участвовали мастерица из Шумерли Наталья Аношина и из Чебоксар Надежда Николаева.

Наталья Аношина: