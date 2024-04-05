С 30 марта по 1 апреля в Анапе проходил Всероссийский ремесленнический «Форум на море-2024»
Приехали лучшие мастера-ремесленники со всей России, с 60 регионов страны. Форум обучающий, мастера узнали как правильно вести соцсети, делать фото и видео, спикеры форума рассказывали о грантах и проектах, которые можно выиграть. Помимо знаний, было много развлечений для ремесленников, деловых игр, концертов. Анапчане тепло встретили участников. Завершилось всё гала-ужином от мэрии Анапы.
От Чувашии участвовали мастерица из Шумерли Наталья Аношина и из Чебоксар Надежда Николаева.
Наталья Аношина:
- В первую очередь удивил масштаб мероприятия и восхитила слаженная команда организаторов.
Для меня форум оказался полезен для профессионального роста и развития. Каждый шаг оставляет след, и я думаю, что все новые знания, полученные здесь, воплотятся в какой-нибудь интересный проект.
Чувашия была представлена на форуме на высшем уровне. И гости, и организаторы не оставили наши работы без внимания.