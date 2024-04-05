В Шумерле в рамках месячника будет проводиться уборка и благоустройство территорий города, общественных пространств, ликвидация несанкционированных свалок, спил сухостоя, вывоз мусора и др. Также будут организованы работы по высадке деревьев, кустарников, цветов.



Территория города распределена и закреплена за конкретными предприятиями, организациями и учреждениями, которым необходимо провести на обозначенных участках субботники.



Общегородские субботники назначены на 3, 12 и 19 апреля. В эти дни каждый шумерлинец сможет внести свой личный вклад в благоустройство и красоту города.



Источник: тг-канал администрации г. Шумерли.