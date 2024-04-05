С 1 апреля государственные пенсии проиндексированы

Отделение СФР по Чувашии с 1 апреля проиндексирует пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, на 7,5 % – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Повышение затронет более 27 тысяч пенсионеров республики, среди которых 25,7 тысяч получателей социальной пенсии. Большинству пенсионеров она выплачивается в связи с инвалидностью и потерей кормильца.



Вместе с социальными будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»; военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей; граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей; космонавтов и летчиков-испытателей; некоторых других граждан. Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам первой группы в среднем составит 18,4 тыс. рублей. Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки.



Апрельская индексация станет третьим повышением выплат пенсионерам с начала текущего года. В январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5 %. В феврале Социальный фонд также проиндексировал на 7,4 % ряд социальных выплат, предоставляемых пенсионерам. Повышенные пособия стали получать люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.