Соблюдайте правила здорового образа жизни

7 апреля – Всемирный день здоровья
Многие люди вполне уверены в своем здоровье, когда хорошо себя чувствуют. Однако многие болезни у человека могут протекать длительно и никак в организме себя не проявлять. Что поможет вовремя распознать болезнь? Когда нужно идти к врачу? Об этом в интервью с главным внештатным специалистом по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Еленой Наумовой.
- Елена Анатольевна, как узнать, всё ли в порядке с организмом?
- Такие заболевания, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые, бронхолёгочные и онкологические болезни значительно сокращают продолжительность жизни и приводят к инвалидности. Существует ряд факторов, повышающих вероятность возникновения этих заболеваний. Они называются факторами риска. Для определения наличия или отсутствия критериев факторов риска развития этих заболеваний каждому человеку должны быть известны основные параметры работы организма здорового человека, так называемые здоровые цифры здорового человека.
– Расскажите, пожалуйста, об основных параметрах работы нашего организма.
– Первый параметр нашего здоровья – это вес. Нормальное значение индекса массы тела находится в пределах от 18,5 до 24,9. Число ниже 18,5 говорит о дефиците массы тела, а выше 24,9 – о наличии лишних килограммов. Чтобы определить, нормальный ли вес у человека, врачи рассчитывают индекс массы тела по формуле: вес человека, выраженный в килограммах, разделить на рост человека, выраженный в сантиметрах и взятый в квадрате. Большой избыток веса называют ожирением. В настоящее время ожирение рассматривается как болезнь. Избыточный вес создает нагрузку на сердце и повышает риск заболеть хроническими заболеваниями — гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабетом 2 типа, апноэ во сне, колоректальным раком, заболеваниями костной системы и др.
Жиры в организме могут откладываться под кожей: подкожный и висцеральный жир, вокруг внутренних органов: сердца, почек, печени. Накопление большого количества висцерального жира является наиболее опасным.
– А как можно определить накопление жира вокруг внутренних органов и насколько оно опасно для здоровья?
– Определить у себя наличие или отсутствие висцерального жира можно, измерив обхват талии, что является следующим важным показателем здоровья. Этот показатель не должен превышать 88 см у женщин и 102 см у мужчин. Чтобы узнать его, необходимо сделать глубокий вдох, выдохнуть и измерить сантиметровой лентой объём талии.
Люди с большой окружностью талии укорачивают себе жизнь. Так, мужчины с объёмом талии 110 см и выше имеют на 50 % выше риск преждевременной смерти по сравнению с мужчинами, талия которых до 94 см. Если цифры объема талии находятся за пределами нормы, обязательно необходимо заниматься активными физическими упражнениями, строго следить за питанием.
Следующий важный показатель нашего здоровья – это артериальное давление. Норма артериального давления взрослого здорового человека – не выше 140/80 мм. рт. ст. Если артериальное давление выше этих цифр, следует обратиться к своему терапевту.
Высокое артериальное давление – это нагрузка на сердце, что, в свою очередь, увеличивает риск развития инфарктов и инсультов, болезней почек и сердечной недостаточности. Очень важно регулярно контролировать артериальное давление, а если назначены препараты от артериальной гипертензии, то обязательно принимать их согласно назначению врача.
Ещё один важный параметр – это содержание сахара в крови. Анализ на уровень глюкозы в крови сдается натощак, нормальный уровень сахара составляет 3,5 — 6 моль/л. Если сахар в крови из пальца выше 5,5 ммоль/л, а из венозной крови выше 6,0 ммоль/л, следует дополнительно обследоваться, чтобы исключить сахарный диабет. При этом заболевании избыток сахара накапливается в сосудах, изменяет сосудистую стенку, увеличивает скорость развития атеросклероза.
Следующий показатель, который все должны знать – это содержание уровня холестерина в крови. Это единственный показатель здоровья, проверяемый только в медицинских учреждениях. Холестерин здорового человека не должен превышать 5,0 ммоль/л.
– Чем же опасно повышение холестерина в крови?
– Когда холестерина в крови человека становится слишком много, его избыток накапливается в стенках кровеносных сосудов, сужается просвет сосуда, что приводит к снижению кровотока, а последующее присоединение тромба ведет к его закупорке. При закупорке сосуда поток крови останавливается, а ткань органа, который этот сосуд питал, постепенно отмирает, не получая кислорода и питательных веществ.
Высокие показатели холестерина в крови увеличивают риск атеросклероза, ишемической болезни и тромбов в сосудах. Повышенный уровень холестерина – это первый сигнал о риске развития этих заболеваний.
Для удержания уровня холестерина в норме необходимо меньше употреблять в пищу продукты с высоким содержанием насыщенных жиров: жирное мясо, цельное молоко, и трансжиры: печенье, выпечка, картофель фри и др. Нужно заменить их продуктами с высоким содержанием полиненасыщенных жиров. Необходимо включать в меню продукты, снижающие холестерин: овсянку, орехи, растительные масла и жирную рыбу — лосось, скумбрию, форель.
– А как часто необходимо контролировать уровень сахара и холестерина в крови?
– Уровень сахара и холестерина в крови необходимо контролировать не реже одного раза в год, все показатели здоровья можно определить в рамках проведения профилактических медосмотров и во время диспансеризации.
– Чтобы сохранить хорошее здоровье, наверняка нужно обращать внимание и на свой образ жизни?
– Во многом самочувствие человека определяется его образом жизни. Существуют компоненты здорового образа жизни, выраженные в цифрах, которыми рекомендуется руководствоваться в повседневной жизни для поддержания и сохранения здоровья.
Для поддержания здоровых цифр показателей организма необходимо употребление соли не более 5,0 граммов в день и потребление овощей и фруктов в пищу ежедневно не менее 400-500 граммов. В это количество входят любые овощи и фрукты, кроме бананов и картофеля. Овощи и фрукты являются кладезем питательных веществ: витаминов и минералов, клетчатки и антиоксидантов. Свежие, замороженные, сушеные, тушеные, вареные или приготовленные на гриле овощи — неотъемлемая часть здорового образа жизни. Овощи и фрукты должны стать основой меню.
Следующая составляющая здорового образа жизни — это полноценный сон. Потребность в сне у всех людей разная. Взрослому человеку обычно требуется 7-9 часов сна каждую ночь для восстановления организма. Недостаток сна отрицательно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье. Дефицит сна увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ухудшает умственные способности и способствует набору лишних килограммов, увеличивает вероятность случайного травмирования, попадания в ДТП. При этом необходимо помнить, что спать слишком много не менее вредно, как и недосыпать.
Кроме всего этого, для сохранения здоровья на долгие годы необходимо заниматься физической культурой не менее 30 минут в сутки. И это не обязательно должны быть занятия в спортзале. Это могут быть пешие прогулки на природе, катание на лыжах, работа на приусадебном участке. Физические нагрузки необходимы для того, чтобы мышечные ткани не атрофировались, как это происходит при гиподинамии и с возрастом. Регулярная физическая активность укрепляет сердце и сосуды, кроме того, способствует избавлению организма от шлаков и токсинов. А недостаток физической активности приводит к образованию бляшек в сосудах, что постепенно приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Напоминаю, что нужно соблюдать правила здорового образа жизни, не забывать вовремя проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, и, конечно же, следить за цифрами своего здоровья.