Соблюдайте правила здорового образа жизни

7 апреля – Всемирный день здоровья

Многие люди вполне уверены в своем здоровье, когда хорошо себя чувствуют. Однако многие болезни у человека могут протекать длительно и никак в организме себя не проявлять. Что поможет вовремя распознать болезнь? Когда нужно идти к врачу? Об этом в интервью с главным внештатным специалистом по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Еленой Наумовой.