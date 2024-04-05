Морг возобновляет работу

Новое помещение отделения Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы в Шумерле полностью готово к работе и возобновляет свою деятельность с 5 апреля.

Помещение соответствует всем санитарным нормам: оснащено газовым отоплением, горячим водоснабжением и необходимым медицинским оборудованием, для бесперебойной работы оборудовано резервным источником электроснабжения.



Новое здание Межрайонного патологоанатомического отделения располагается на территории Шумерлинского межтерриториального медицинского центра по адресу: г. Шумерля, Банковский переулок, 1 А.



Отделение будет обслуживать Шумерлю, Шумерлинский и Красночетайский округа, филиал Порецкой центральной районной больницы, а также Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр Минздрава Чувашии, согласно приказу о территориальности.

Отделение будет принимать и выдавать тела умерших круглосуточно. Вскрытие — с понедельника по субботу с 08:00 до 13:30 час.



Подробная информация располагается в сети Интернет на сайте Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы: http://rbsme.med.cap.ru.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: 8 (8352) 70-99-75, 8-927-665-54-88.



И. Акшов, зав. межрайонным отделением № 3, врач-патологоанатом.