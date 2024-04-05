В Чувашии стартует XXVIII Международный балетный фестиваль

Главное событие весны пройдет с 5 по 14 апреля в Чувашском государственном театре оперы и балета «Волга Опера». Фестивальная программа включает в себя яркие премьеры, концерты звёзд балетной сцены, спектакли и гастрольные выступления ведущих театров России.

Фестиваль откроется 5 апреля спектаклем «Крик» государственного академического театра оперы и балета Республики Коми в хореографии всемирно известного танцовщика Андрея Меркурьева по роману «Иди на Голгофу» классика русской литературы Александра Зиновьева.

6 апреля Чувашский государственный театр оперы и балета «Волга Опера» покажет балет «Спящая красавица» Петра Чайковского, в главных партиях выступят приглашённые солисты Мариинского театра Елена Евсеева и Евгений Коновалов.



Санкт-Петербургский театр танца «Каннон данс» 7 апреля представит вечер современной хореографии. В программе балеты «Вкл/выкл» в постановке Иваны Балабановой, «Бар. Око» в постановке Лоранда Закара и «Бессердечность» в постановке Лилит Акопян.



12 апреля на фестивальной сцене — премьера балета «Пушкиниана» по мотивам цикла «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. Театр «Волга Опера» впервые в истории представит хореографическое решение цикла «Маленьких трагедий» на балетной сцене. Хореографы-постановщики: Мария Большакова («Скупой рыцарь»), Антон Дорофеев («Каменный гость»), Ксения Скареднова («Моцарт и Сальери») и Данил Салимбаев («Пир во время чумы»).



13 апреля Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики покажет спектакль «Корсар» на музыку Адольфа Адана.



Балетный фестиваль завершится 14 апреля грандиозным Гала-концертом с участием звёзд мирового балета из Санкт-Петербурга и Москвы.



Публику ждут мастер-классы по классическому и современному танцу, театральная экскурсия «Призрак оперы», а также творческие встречи «Арт-диалоги». Гостями мероприятий станут профессор СПбГУ Сергей Ильченко, директор Театра современного танца «Каннон Данс» Вадим Каспаров, а также участники Лаборатории молодых хореографов Мария Большакова, Антон Дорофеев и Ксения Скареднова.



Минкультуры Чувашии.