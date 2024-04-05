В фокусе внимания – физическая культура и спорт

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» стартовал 1 января 2019 года по решению Президента России Владимира Путина. Главная миссия проекта — повысить качество жизни каждого жителя через физическую активность и массовый спорт, сформировать культуру активной жизни. Федеральный проект включает большое число инициатив: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовых мероприятий, программ, тренировок и соревнований, возрождение комплекса ГТО, а также повышение квалификации тренерского и преподавательского состава.

Двумя главными показателями эффективности реализации проекта являются доля граждан, систематически занимающихся спортом, и уровень обеспеченности наших жителей спортивными сооружениями.



Главная миссия проекта – к 2030 году привлечь не менее 70 % населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем активации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

Достижения Чувашии в популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения регулярно отмечаются на федеральном уровне. По данным Общественной палаты России, Чувашия находится в тройке регионов-лидеров по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями.



В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» республика строит новые крупные спортивные объекты и сооружения, обеспечивает профессиональным оборудованием спортивные школы, в республике проводятся крупные спортивные соревнования и массовые физкультурные мероприятия — все это направлено на популяризацию здорового образа жизни. Одним из эффективных направлений, позволяющих укрепить материально-техническую базу республиканских спортивных школ, является поставка спортивного оборудования и инвентаря, предусмотренных федеральными стандартами спортивной подготовки, в спортивные школы только олимпийского резерва. В прошлом году новое оборудование в рамках федерального проекта закупили школы олимпийского резерва № 2, № 3, № 5 им. В.Н. Кочкова, № 7 им. В. Ярды, № 8 им. Е. Николаевой и № 10 им. А.И. Трофимова. В 2024 году новое оборудование, инвентарь и экипировку для подготовки спортсменов получат еще пять республиканских спортивных школ Чувашии.

В рамках проекта в республике построены: региональный центр по хоккею, спорткомплекс «Унга» в Ишлеях, бассейн в Аликово, 23 площадки для выполнения нормативов ГТО по всей республике, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, стадион в Мариинском Посаде и спортплощадка в Батыревской общеобразовательной школе № 2. Продолжается строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне «Новый город» и крытого футбольного манежа на стадионе «Труд» в Чебоксарах.



Локомотив развития массового спорта — комплекс ГТО. Именно поэтому ежегодно в рамках реализации мероприятий проекта «Спорт — норма жизни» в сельской местности создаются площадки для сдачи норм ГТО. На каждой размещено более 20 наименований тренажеров, турников и других элементов, востребованных жителями муниципалитетов разного возраста и уровня физической подготовки.



«Благодаря целенаправленной работе по созданию системы поддержки спорта высших достижений в составы спортивных сборных команд России в 2023 году входили 272 представителя Чувашской Республики, что на 13,8 % выше по сравнению с прошлым годом», — отметил в одном из выступлений министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Реализация комплекса ГТО

В физкультурном движении комплекса ГТО задействованы как самые маленькие шумерлинцы, воспитанники детских садов, так и горожане старшего поколения. Самыми активными участниками комплекса являются учащиеся образовательных учреждений. Не остаются в стороне и трудовые коллективы. Каждый участник, успешно сдавший нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в последующем получает удостоверение и знак ГТО.



В начале этого года в республике были подведены итоги рейтинга ВФСК ГТО среди муниципальных образований региона. Рейтинг ГТО был сформирован по девяти ключевым показателям. Учитывалось количество зарегистрировавшихся на портале gto.ru, проходивших тестирование и выполнивших нормативы на знаки отличия в процентном соотношении от численности населения, проживающего в муниципальных районах и городских округах в возрасте 6 лет и старше, количество публикаций в средствах массовой информации в ходе внедрения ГТО в муниципалитете и другие.



По итогам первого полугодия 2023 года Шумерля размещалась на 23 строчке рейтинга. Плотная работа по реализации комплекса ГТО среди учащихся и работников трудовых коллективов в третьем и четвертом кварталах 2023 года позволила городу подняться на восемь позиций рейтинга и по итогам года занять 15 место.



В рамках сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шумерлинского муниципального округа проводятся летние и зимние фестивали по различным видам спорта.



В ушедшем году было проведено 10 мероприятий комплекса ГТО для различных категорий населения, в которых приняли участие 203 человека.

Поддержка физической культуры и спорта в Шумерле и в Шумерлинском муниципальном округе

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом в городе Шумерле, на 31 декабря 2023 года составляет 56,6 % от общей численности горожан от 3 до 79 лет.

В городе создана необходимая спортивная инфраструктура для занятий физической культурой и спортом и проведения соревнований не только республиканского, но и межрегионального уровней: стадион «Труд», ФОК «Олимп», спортивный зал «Школа бокса им. Г.Н. Герасимова». В спортивных школах обучаются 634 молодых шумерлинца.



Ежегодно в городе проводятся республиканские соревнования: «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», Чемпионаты школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» и школьной волейбольной лиги Чувашии, Чемпионат и первенство Чувашии по футболу, Кубок Чувашской Республики по легкой атлетике среди юношей и девушек, республиканские соревнования по лыжным гонкам среди любителей. Традиционными стали межрегиональные юношеские турниры по баскетболу, футболу и боксу, где принимают участие практически все регионы Поволжья. Наряду с республиканскими спортивными соревнованиями в городе ежегодно проводится более 90 спортивных мероприятий муниципального уровня среди разных возрастных групп населения.



В 2024 году Шумерля примет участие в реализации программы укрепления материально-технической базы учреждений спорта. Запланированы капитальный ремонт кровли и утепление фасада спортивного зала стадиона «Труд», на что будет направлен 12 млн 313 тыс. рублей (республиканский бюджет – 11 млн 205 тыс. рублей, местный бюджет — 1 млн 108 тыс. рублей).

В Шумерлинском муниципальном округе доля граждан от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в течение года выросла с 50,4 % до 53,2 % от общей численности населения.



В округе функционирует спортивная школа — МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды» — с общим количеством занимающихся 170 человек. Материально-техническая база спортивной школы оснащена всем необходимым оборудованием.



Обеспеченность населения Шумерлинского муниципального округа спортивными сооружениями составляет 76,4 % от нормативной потребности.



В 2023 году организовано 39 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в числе которых: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023», ежегодный массовой забег Всероссийского дня бега «Кросс нации»; Всероссийский день ходьбы.

За 1-й квартал 2024 года проведено 12 муниципальных соревнований: лыжные гонки, хоккей, волейбол, шашки и шахматы, зимний полиатлон. Спортсмены округа приняли участие в 6 республиканских соревнованиях по видам спорта: лыжные гонки, хоккей, волейбол, зимний полиатлон.



Большое внимание в Шумерлинском муниципальном округе уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, организованной на дворовых площадках, стадионах и в общеобразовательных организациях.



Подготовила О. Дмитриева.