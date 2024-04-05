Волонтёры спешат на помощь!

Волонтеры гимназии № 8 помогли сделать свой выбор и организовали голосование среди ветеранов труда за общественное пространство, которое по их мнению необходимо благоустроить в следующем году.

Молодежь ознакомила всех присутствовавших с объектами для голосования: микрорайон «Кирпичка» и сквер Победы. Проголовать могут все шумерлинцы на сайте 21.gorodsreda.ru. Голосование доступно до 30 апреля. Всероссийское голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».



Источник: тг-канал администрации г. Шумерли.

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