И в Чувашии тоже: в Госдуме рассказали о планах обновить в стране 75 аэропортов

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил перед Государственной Думой годовой отчет правительства. Одним из стратегических приоритетов страны он назвал повышение связанности и транспортной доступности внутри государства, отдельно остановившись на показателях авиасообщения: за 2023 год были реконструированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в 9 российских городах. За 6 лет будут обновлены еще не менее 75 аэропортов, в том числе и чебоксарский.

Отметим, ход реконструкции воздушной гавани Чувашии Глава республики Олег Николаев держит на личном контроле. В недавнем интервью изданию «Аргументы и Факты» он сказал: «Ко Дню республики, думаю, жители и гости Чувашии почувствуют сильные изменения, потому что 80% комплекса будут полностью предоставлены пассажирам. Это будут совершенно другие условия и другой сервис, эстетика».

Говоря о развитии инфраструктуры в стране, Михаил Мишустин отметил рост темпов обновления общественного транспорта и остановился на сфере строительства. Подчеркнул, что в 2023 году в России возведено свыше 110 миллионов квадратных метров жилья, и это рекордный показатель за всю историю Российской Федерации. Премьер-министр напомнил о расширении программ «Семейной ипотеки», «Дальневосточной ипотеки» и о возможности покупки жилья под 2% годовых жителями новых регионов.

В отчете Правительства прозвучали также основные показатели экономики страны, темы помощи семьям, благоустройства, развития бюджетной сферы и сфер здравоохранения, образования и культуры. Отдельно премьер-министр остановился на сфере промышленности: по его словам, за шесть лет Россия намерена войти в число 25 ведущих стран мира по количеству промышленных роботов.

чувашинформ.рф