15 марта в Москве назвали лучших предпринимателей страны

Подвели итоги 10 юбилейной ежегодной всероссийской премии «Предприниматель года — 2023»

Вечером 15 марта в Москве состоялась церемония награждения Всероссийской премии «Предприниматель года-2023».

В 2023 году предприниматели – участники представляют более 80% регионов. Всего прислано более 260 заявок почти из каждого региона страны. Всего вручили 22 статуэтки абсолютных победителей, которые уехали в 13 субъектов Российской Федерации и 43 медалей лауреатов. Всего победители и лауреаты из 30 субъектов федерации.

Номинация «Бизнес от сердца» в 2023 году не досталась никому. Три номинации не состоялись: «Экспортёр года», «Успешный самозанятый бизнес», «Ритейл».

В 23 году к экспертному ЖЮРИ присоединился Владимир Волошин – спортивный предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, член наблюдательного совета «Игры Будущего 2024». Победитель Кубка Мира по ультратриалону Swissulta 2260 км. А также в числе ЖЮРИ 2023 Руслан Байрамов — президент Международного благотворительного общественного фонда «Диалог культур – единый мир», создатель уникального культурно-образовательного центра «Этномир».

В награждении приняли участие: Игорь Стоянов – член ЖЮРИ премии, основатель самой крупной в России и СНГ сети имидж-лабораторий «ПЕРСОНА», член совета предпринимателей города Москвы. Егор Соколов — директор образовательной платформы для предпринимателей

«Деловая среда». Виктор Алипа — Росмолодежь.Бизнес. Начальник управления по развитию молодежного предпринимательства трека Росмолодежь. Елена Булыга — портал «Афиши Конаковского муниципального округа» Тверской области. Елена Феничева — предприниматель, основатель независимого регионального сообщества предпринимателей экспертов «Деловой Орел». Инна Евсина – исполнительны директор Премии, президент Ассоциации предпринимателей.

Благодарим партнеров, которых объединила Премия, основные из которых: Деловая среда, Росмолодежь Бизнес, Тамбовское региональное отделение Опоры России, Торгово-промышленная палата г. Тольятти, Калужское региональное отделение Опоры России, Опора России Кромского района, Курганской региональное отделение Опоры России, Афиша Конаковского района, проект про-общество.рф, Мой бизнес Карачаево-Черкессия, Мой бизнес Тамбов, Центр Поддержки предпринимательства г. Кемерово, Центр Мой бизнес Ростовской области, ТПП Курганской области, Астраханское региональное отделение Опоры России, Мой Бизнес Дагестан, ТПП Рязанской области, Псковский бизнес-инкубатор, Калининградская ТПП, Бизнес-инкубатор Пензенской области, Я в деле Тамбовское отделение, Я в деле Карелия, Клуб предпринимателей Актив, Клуб молодых предпринимателей Красноярского края, Ассоциация предпринимателей Крыма и Севастополя, Деловая Россия Орловской области, Деловая Россия Курск, Женщины бизнеса Курганская область, бизнес-дни.рф, новостной портал SM-news , журнал Жить Хорошо, Фудмолл ДЕПО Москва. Три вокзала. имидж- лаборатория Персона ARTPLAY и компания Splat.