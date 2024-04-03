О дополнительной господдержке медиков

С начала года специальные социальные выплаты получили 7602 медицинских работника республики. Специальная социальная выплата положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи.

Отделение СФР по Чувашии перечислило на их лицевые счета 127,3 миллиона рублей. По поручению Президента Правительством РФ было принято решение об увеличении с 1 марта 2024 года размера ежемесячных социальных выплат для медицинских работников: в небольших городах и селах максимальный размер выплат составит 50 тысяч рублей для врачей, 30 тысяч рублей — для среднего медперсонала.



Выплата переводится на счета медработников по итогам каждого месяца автоматически, на основании сведений, представленных медицинскими организациями. Всем получателям меры поддержки на портале Госуслуг направляется уведомление о сумме выплаты и фактически отработанных часах.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.