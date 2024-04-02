Из Чувашии состоялась 28-я централизованная отправка гуманитарного груза в зону проведения спецоперации

Три машины высокой проходимости, оргтехника, маскировочные сети отправлены в чувашский полк. Транспортировку груза организовало Правительство Чувашии. Собрать груз Фонду «Перле» помогали предприятия, лесничества, муниципалитеты, общественные организации и волонтерские группы.



Среди них лесозаготовители Чебоксарского и Ядринского округа, которые подготовили 20 кубометров кругляка хвойных пород. Администрация г. Чебоксары и партия «Единая Россия» отправили средства гигиены, продукты, маскировочные сети. Предприниматели Цивильского, Козловского, Батыревского, Ядринского, Яльчикского и Порецкого, Марпосадского, Ибресинского, Канашского муниципальных округов и г. Новочебоксарск и Канаш передали продукты питания, воду и картофель.



АО «АККОНД» направил в зону СВО более 600 кг энергетических шоколадных батончиков, «Букет Чувашии» — 3888 литров питьевой воды, Чебоксарский хлебозавод № 1 – 40 мешков баранок, КФК «Энежъ» — соленья, Чувашское республиканское общество охотников и рыболовов «Канашское» — 10 кубометров пиломатериалов, газовые баллоны и портативные газовые плиты.

Волонтерская группа «Катюша» (Чебоксарский МО) передала 240 наборов сухих супов. «Наша группа работает с февраля прошлого года. Бойцы очень любят наши по-домашнему изготовленные супы. Нам помогают жители Чувашии, спасибо им, что откликаются на наши просьбы о помощи. Вместе мы сможем быстрее победить, пусть земляки почувствуют нашу заботу и тепло дома», — отметила Екатерина Платцева, член ВГ «Катюша».



Помощь бойцам продолжается – в Фонд поступают заявки от наших земляков из разных воинских частей, которым очень необходимо высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование. Присоединяйтесь! Телефон Фонда «Перле» 44-00-72, 8(903)358 – 00-72. Перечислить средства можно по QR-коду или по реквизитам:

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