Дни Минцифры Чувашии на Международной выставке-форуме «Россия» стартуют 2 апреля

Со 2 по 12 апреля на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдут недели Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Редакции региональных СМИ, Чувашское книжное издательство, технопарки республики представят свои достижения и расскажут о своей деятельности.

В рамках выставки пройдут разнообразные мастер-классы, игры и презентации, призванные познакомить посетителей с культурой, традициями и историей Чувашии. Среди них — мастер-классы от Чувашского книжного издательства «Раскрашивание чувашских сказок», «Знакомимся с героями чувашских мифов» и «Чувашские потешки», презентация книг «Путешествие по Чувашии», «Заповедные места Чувашии» и многое другое. Посетители смогут открыть для себя Чувашию с помощью интерактивного альбома с технологиями дополненной реальности и совершить виртуальное путешествие по Чебоксарам.

Желающие изучить чувашский язык смогут сделать это также в виртуальном формате. Кванториум Новочебоксарска совместно с Минцифры Чувашии предоставят такую возможность. Виртуальная реальность будет представлена в виде интерактивного мероприятия, стилизованного в духе чувашской деревни. Участники будут изучать новые слова и фразы, выполняя различные задания. Также будет продемонстрирована работа дополненной реальности. С помощью мобильного устройства гости смогут распознать название предметов на чувашском языке, просто наведя на них камеру.

АУ «Издательский дом «Хыпар» представит посетителям выставки свои периодические издания. Также гости смогут ознакомиться с уникальными экспонатами Музея фотокорреспондентов Чувашии.

Национальная телерадиокомпания Чувашии организует мастер-класс по работе с голосом, дикцией и интонированию. После записи посетители смогут скачать свою аудиооткрытку через специальный QR-код.

Одной из ключевых особенностей мероприятия станет возможность для гостей записать видеоролик или клип под модный тренд «Можно я с тобой». Ролик будет записан в национальных костюмах, что придаст ему особый колорит. Видео будет доступно для просмотра на официальных аккаунтах организаторов, а гости смогут поделиться им в своих социальных сетях.

На мероприятии свои активности также представят редакция Шумерлинской газеты «Вперед», редакция Вурнарской районной газеты «Çėнтерÿ çулě» («Путь победы»), редакция газеты «Тăван Ен».

Минцифры Чувашии.