Весна в Чувашии обнажила дорожную проблему

Похоже, весна в Чувашии окончательно вступила в свои права. Сугробы на улицах начали стремительно уменьшаться. Но вместе со снегом на дорогах, как пишут пользователи соцсетей, начал «таять» и асфальт. Жители делятся в различных пабликах фотографиями того, во что за зиму превратились транспортные артерии в городах и сёлах.

К слову, только за последнюю неделю марта жители Чувашии оставили в соцсетях и через Госуслуги свыше 200 жалоб на неудовлетворительное состояние автодорог, тротуаров и придомовых территорий. И даже вносят свои предложения, где в первую очередь стоило бы заасфальтировать образовавшиеся ямы и выбоины.

В госпабликах немало сообщений на тему ремонта участков, разбитых при строительстве трассы М-12. Как правило, это дороги регионального значения.

Отметим, что на все запросы в соцсетях по поводу состояния дорог в профильном министерстве стараются реагировать оперативно. Учитывая, что вопросов по этому направлению у жителей накопилось немало, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров проведет прямой эфир. Он пройдет в госпаблике ведомства 4 апреля в 16.00. Тема восстановления автодорог, по которым ездили большегрузы при строительстве трассы М-12, в приоритете. Также глава республиканского Минтранса обозначит, когда в Чувашии стартует сезон дорожных работ, и какие объемы запланировано выполнить. Оставить свое обращение в комментариях под постом или в чате прямой трансляции может каждый пользователь соцсети.

cheb.mk.ru