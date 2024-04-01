Почти 100% опрошенных жителей страны признались, что обладают чувством юмора

Специалисты из социологического агентства «Вебер» рассказали о том, как жители страны относятся к 1 апреля, разыгрывают ли своих друзей и важно ли им наличие чувства юмора у партнера.

Выяснилось, что 98% россиян уверены, что обладают чувством юмора. 94% шутят, общаясь с другими людьми, причем 48% делают это часто.

Также респонденты отметили, что у большинства (76%) людей, с которыми им приходится общаться, тоже есть чувство юмора.

Оказалось, что россиянам очень важно, чтобы их супруг или супруга (83%), друзья (82%) и партнер в отношениях (73%) обладали чувством юмора. И многие акцентировали внимание на том, что понимать шутки важно также родственникам, коллегам и соседям.

Любопытно, что 31% респондентов в ходе опроса честно признались, что смеются исключительно из вежливости, когда им присылают или рассказывают смешную историю, которую они уже видели/слышали. В то же время 51% не стесняются заявить собеседнику, что встречали ее ранее.

Отмечается, что 79% россиян когда-либо разыгрывали их близкие или знакомые. 48% 1 апреля не разыгрывают своих близких, 40% (причем, чаще всего это опрошенные в возрасте 55 лет и старше) — разыгрывают.

Руководитель детских команд КВН Чувашии Ирина Кузьмина считает, что в этом нет ничего плохого.

«Хорошие розыгрыши воспринимаются психикой как сюрприз, но для этого они должны быть добрыми. Тогда весело становится не только тому, кто придумал розыгрыш, но и тому, над кем подшутили. Но если розыгрыш грубый и может обидеть или унизить личность, то это очень плохой розыгрыш», — считает девушка.

Отметим, социологическое агентство «Вебер» – это проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Организация занимается исследованием общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.