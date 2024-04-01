В Чувашии стартовал сезон весенней охоты на пернатую дичь

Сегодня, 1 апреля на территорииреспублики стартовал сезон весенней охоты на пернатую дичь.

Прием заявлений и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществлялся еще с 1 марта. Получить данную услугу можно при личном обращении в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и через Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Так, сотрудниками нашего ведомства было принято 2100 заявлений. На сегодняшний день выдано 1122 разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

В этом году весенняя охота на пернатую дичь будет осуществляться по следующим зонам:

зона № 1 (Алатырский, Батыревский, Ибресинский, Комсомольский, Порецкий, Шемуршинский, Шумерлинский, Яльчикский МО);

зона № 2 (Аликовский, Вурнарский, Канашский, Козловский, Красноармейский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский, Янтиковский МО).

Сроки охоты:

а) на гусей из укрытия с чучелами, и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком, селезней уток из укрытия с подсадной уткой, и (или) чучелами, и (или) манком:

в зоне № 1 – с 11 апреля в течение 10 календарных дней;

в зоне № 2 – с 15 апреля в течение 10 календарных дней;

б) на самцов глухарей на току с подхода, токующих самцов тетеревов из укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге:

в зоне № 1 – с 18 апреля в течение 10 календарных дней;

в зоне № 2 – с 18 апреля в течение 10 календарных дней.

с 1 по 30 апреля – охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток;

с 18- 27 апреля – охота на боровую дичь.

Добывать охотничьи ресурсы важно в установленные сроки и только указанном в разрешении на добычу охотничьих ресурсов количестве. В ином случае, нарушение правил охоты влечет наложение административного штрафа:

на физических лиц от 500 до 4 тыс. руб. с возможной конфискацией орудий охоты или лишением права охотиться до 2 лет;

должностных лиц от 20 до 35 тыс. руб. с возможной конфискацией орудий охоты.

Минприроды Чувашии.