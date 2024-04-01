В Чувашии определят «Предпринимателя года-2023»

В Чувашии стартовал республиканский конкурс «Предприниматель года — 2023». Организаторы — Минэкономразвития Чувашии и Республиканский бизнес-инкубатор — приглашают предпринимателей и самозанятых заявить о себе и пополнить копилку достижений. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По итогам прошлого года предприниматели могут претендовать на статус лучшего в 12 номинациях, в том числе в сфере услуг, торговли, общественного питания, строительства, сельского хозяйства и туризма:

— «Производство года – 2023»;

— «Предприятие года в сфере торговли – 2023»;

— «Предприятие года в сфере строительства – 2023»;

— «Предприятие года в сфере услуг – 2023»;

— «Общепит года – 2023»;

— «Социально ориентированное предприятие года — 2023»;

— «ЕSG-предприятие года — 2023»;

— «Сельхозтоваропроизводитель года — 2023»;

— «Туристический проект года — 2023»;

— «Самозанятый года — 2023»;

— «Деловая женщина года — 2023»;

— «Бренд Чувашии — 2023».

Впервые конкурс проходит в два этапа. Для попадания на республиканский уровень, участнику предстоит одержать победу в своем муниципалитете. Муниципальтный тур проводится с 25 марта по 19 апреля 2024 года.

Участие в муниципальном этапе конкурса осуществляется путем самовыдвижения или выдвижения участников конкурса от общественных объединений предпринимателей. Будут выявлены лучшие предпринимательские практики субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан на территории муниципальных или городских округов Чувашии.

Далее второй этап. В нем примут участие те, кто занял первое место в каждой из номинаций в каждом муниципальном образовании Чувашии. Заявки участников-победителей муниципального этапа автоматически направляются на республиканский этап.

Заявки принимаются до 19 апреля. У каждого муниципалитета своя заявочная форма: https://disk.yandex.ru/d/Wud1u3KHx4719A.

На фото — победитель прошлых лет

Минэкономразвития Чувашии.