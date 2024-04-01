В Чувашии заработали медицинские чаты для помощи пациентам

С 1 марта жители Чувашии могут воспользоваться прямым каналом связи с медорганизациями. Минздрав Чувашии присоединился к федеральному проекту «ЗдравКонтроль», который реализуется в соорганизаторстве с Общественной палатой РФ с использованием Гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. С весны 2024 года проект будет представлен в 50 регионах страны.

В мессенджере «Телеграм» для жителей созданы специальные медчаты, в которых они могут сообщать о всех проблемах при получении медицинской помощи, а также получать компетентные ответы от представителей медорганизаций в течение двух часов.

Основные вопросы, которые жители могут решить благодаря медчатам – это нарушение предельных сроков ожидания медпомощи, проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, нарушение этики и деонтологии, отсутствие маршрутизации пациентов и др.

В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, наличию лекарств в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.

В Чувашской Республике созданы три медчата: «Чебоксары. Здоровье», «Новочебоксарск. Здоровье» и «Чувашия. Здоровье». В чат «Чувашия. Здоровье» подключены все медорганизации, кроме тех, что территориально находятся в городах Чебоксары и Новочебоксарск. Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу, по местному времени.

Вступить в медчаты можно по следующим ссылкам:

https://t.me/+GJntqU_ENQY4MDNi — «Чебоксары. Здоровье» (все медорганизации г. Чебоксары);

https://t.me/+9lw9va8Xgww5NDIy — «Новочебоксарск. Здоровье» (все медорганизации г. Новочебоксарск);

https://t.me/+7P6ax9TgdnVkNmJi — «Чувашия. Здоровье» (все медорганизации Республики за исключением тех, что находятся на территории городов Чебоксары и Новочебоксарск).

Минздрав Чувашии.