Цифровое неравенство устраняется

Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) реализуется в Чувашии в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».



В 1 этапе проекта доступ к современным услугам связи получили 328 населенных пунктов республики с численностью населения от 250 до 500 человек.

Точки доступа в Интернет расположены на опорах связи в центральной части населенных пунктов и обеспечивают покрытие радиосигналом в радиусе до 100 м. Воспользоваться web-ресурсами могут владельцы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Пользоваться интернетом в точках доступа, построенных по проекту УЦН, можно абсолютно бесплатно.



В 2021 году в Чувашии дан старт 2 этапу федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). УЦН 2.0 предполагает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по стандарту LTE, в населённых пунктах с населением от 100 до 500 жителей. Базовые станции в основном подключены по оптоволокну и будут использовать диапазон радиочастот 2300–2400 МГц — это обеспечивает высокую скорость передачи данных, а также значительно увеличивает охват населённых пунктов цифровой инфраструктурой.

На сегодняшний день в рамках УЦН 2.0 установлены 50 базовых станций: в 2021 году — 5 (в том числе в поселке Красный Октябрь и в деревне Верхняя Кумашка Шумерлинского района), в 2022 — 9 (в том числе в поселке Саланчик), в 2023 — 36. В 2024 году планируется 2.



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в настоящее время прорабатывает возможность использования механизма увеличения квот субъектов Российской Федерации в рамках проекта по оказанию универсальных услуг связи (далее — проект) за счет дополнительного финансирования указанного проекта, основанного на равнозначном участии Минцифры России и субъектов Российской Федерации (далее — мероприятие).



Мероприятие включает в себя заключение соглашения, в котором каждая из сторон берет на себя обязательства по строительству базовых станций для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек в равнозначном количестве и равнозначных тратах (50 % на 50 %).



В настоящее время операторы связи прорабатывают вопрос по участию в данном проекте.

В рамках развития мобильной связи операторами связи устанавливаются базовые станции: в 2021 г. – 185, в 2022 г. – 129, в 2023 г. – 124. Примерное количество БС на 2024 г. – 196.



В настоящее время имеется возможность включения в перечень инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи в сельских территориях — таким образом обеспечение подключения к высокоскоростному проводному интернету домохозяйств в малых населенных пунктах Чувашской Республики (так называемая «последняя миля»).



В настоящее время в республике около 5 % населения Чувашии отмечают проблемы с доступом к сети Интернет (54,1 тыс. чел.), при этом на территории республики существуют населенные пункты, в которых проживает меньше 100 человек (573, в них проживает около 30 тыс. человек), которые по условиям не попадают ни в один федеральный проект, из них в 65 населенных пунктах нет ни одного оператора связи, который предоставляет услугу 4G (в них проживает 2553 человека).

В целях развития отрасли связи можно выделить проект по установке опор двойного назначения (ОДН). Это опоры, которые выполняют несколько функций — например, опора освещения, размещения камер видеофиксации, размещение оборудования сотовых операторов. Этот проект был начат в 2020 году, уже построено 80 опор — в городах Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш. Прежде всего, опоры двойного назначения применимы в больших городах — в виду уже плотной городской застройки это отличный вариант развития связи, увеличения покрытия, усиления сигнала.



Мы видим тенденцию к увеличению количества приобретаемых устройств (сотовых телефонов, смартфонов, планшетов) на одного жителя. Таким образом и нагрузка на одну базовую станцию увеличивается, требуется их модернизация и установка новых точек подключения.

Конечно, отрасль связи — это не только Интернет и сотовая связь.



С конца 2018 года в Чувашии полностью запущена сеть цифрового эфирного телерадиовещания. В рамках реализации проекта на территории республики были построены и модернизированы 42 объекта связи.



В Чувашии охват цифровым эфирным ТВ составляет 99,1 %.

Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную задачу — делает доступными и бесплатными для всех жителей России 20 федеральных телеканалов в высоком «цифровом» качестве, которое сделать на базе аналогового телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и модернизацию, а также по причине ограниченности свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян цифровое эфирное телевидение будет означать улучшение качества жизни и устранение информационного неравенства.



В настоящее время региональная тематика в цифровом телевидении представлена эфиром филиалов ВГТРК. Программы транслируются на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24». Начиная с 29 ноября 2019 года информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов (21-я кнопка) также появились на Общественном телевидении России, которое входит в первый мультиплекс цифрового эфирного ТВ (на девятой кнопке). Это произошло единовременно по всей стране, за исключением двух пилотных регионов. В нашей республике 21-я кнопка закреплена за Национальным телевидением Чувашии. Если ранее телеканал был доступен только в кабельных сетях и на спутниковых платформах, то теперь появится и в цифровом эфире.

После появления в цифровом эфире Национального телевидения Чувашии у жителей республики появилось в два раза больше источников для получения местных новостей и программ.

Необходимо отметить, что на территории республики вещают более 30 радиостанций, из которых более 5 радиостанций вещают в том числе на чувашском языке.