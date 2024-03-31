Фестиваль вдохновил на новые успехи

На минувшей неделе на базе Шумерлинской школы-интерната прошел VI Республиканский

фестиваль-конкурс творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение».

Стихли последние аплодисменты, разъехались участники и гости фестиваля… Самое время поделиться впечатлениями от праздника театрального творчества и объявить победителей.

Коротко напомним о том, с чего начинался наш фестиваль. В 2018 году Шумерлинская школа-интернат стала обладателем гранта Главы Чувашской Республики за проект «Театр для всех». В рамках этого проекта на базе Шумерлинской школы-интерната вот уже 6 лет подряд проходит фестиваль театрального творчества детей с ОВЗ «Вдохновение». В этом году фестиваль получил новый импульс к развитию: он проводится в рамках VI Республиканского фестиваля детского творчества «Вдохновение» и в рамках реализации проекта «Великолепное дело — шире круг», а организатором фестиваля наряду с Шумерлинской школой-интернатом выступил Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии.



Изюминкой фестиваля в этом году стало участие родителей воспитанников как в подготовке к спектаклю, так и непосредственно в постановке в качестве актеров.



Дети, их родители и педагоги смогли окунуться в прекрасный, волшебный мир театра, увидеть конкурсные спектакли, стать соучастниками происходящего на сцене действа. Членам жюри пришлось немало потрудиться, чтобы оценить и выделить лучшие театрализованные постановки.

В итоге победителями и лауреатами стали театральные коллективы следующих школ: в номинации «Кукольный спектакль» 1-е место заняла Чебоксарская общеобразовательная школа № 1 («Керамические сказки»), 2-е место — Чебоксарская начальная общеобразовательная школа № 1 («Сказка о рыбаке и рыбке»).



В номинации «Театрализованные постановки» 1-е места заняли Саланчикская общеобразовательная школа-интернат («Как Иван-богатырь Змея Горыныча победил») и Ибресинская общеобразовательная школа-интернат («Две гусыни»); 2-е места — Чебоксарская общеобразовательная школа № 3 («Кошкин дом»), Шумерлинская школа-интернат («Свинопас») и Калининская общеобразовательная школа-интернат («Чьи в лесу шишки?»); на 3-м месте оказались Чебоксарская школа-интернат («Лесной переполох») и Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат № 2 («Алиса в стране пластика»).



Все финалисты получили дипломы и подарки, а участники конкурса получат сертификаты и подарки. Благодарим ребят, их педагогов и родителей за прекрасные постановки! До новых встреч на фестивале в следующем году!



Л. Веселкина, Шумерлинская школа-интернат.