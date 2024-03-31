Проверьте свою задолженность

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике обращает внимание физических лиц, еще не исполнивших свою обязанность по уплате имущественных налогов за 2022 год, на необходимость произвести уплату задолженности.

В отношении физических лиц, которые не уплатили налоги в срок 1 декабря 2023 года, налоговыми органами республики могут быть приняты меры по принудительному взысканию образовавшейся задолженности.



В целях исключения данных мер, налоговые органы предлагают проверить наличие (отсутствие) задолженности с помощью интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» и мобильного приложения «Налоги ФЛ», через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо в ближайшем офисе многофункционального центра или налоговой инспекции.

Погасить задолженность можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете, на портале Госуслуг, в офисах банков и в банковских приложениях, через платежные терминалы.



Напоминаем, несвоевременная уплата налогов может привести к негативным последствиям: блокировке банковских счетов, удержанию задолженности из заработной платы, пенсии или иных поступлений, аресту транспортных средств должника, наложению запрета на выезд должника за границу, судебным издержкам в виде государственной пошлины и исполнительского сбора.

Кроме того, уточнить информацию о налоговой задолженности и способах ее погашения можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 (800) 222-22-22.



Отдел оказания государственных услуг.