О ежемесячной выплате из средств материнского капитала

С 1 января 2024 года Отделение СФР по Чувашии назначило ежемесячную выплату из средств

материнского капитала родителям 678 детей. Всего в республике данную меру поддержки

получают родители 1 558 детей.

Ежемесячную выплату можно оформить на ребенка до 3 лет. Она назначается семьям, ежемесячный доход на каждого человека в которых не превышает двух региональных прожиточных минимумов на душу населения (в Чувашии — 26 888 рублей). Размер выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе, в 2024 году в Чувашии он составляет 13 041 рубль.



Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР. На каждого ребенка заявление подается отдельно. Специалисты фонда самостоятельно запросят все необходимые сведения для подтверждения доходов семьи.

При подаче заявления родителям следует обратить внимание на корректное заполнение анкетных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, статус члена семьи), реквизитов банковского счета, в составе семьи указать супруга и всех детей. Ошибки в данных могут стать причиной отказа в назначении выплаты.



Мера поддержки назначается на 12 месяцев. Повторное заявление на ее получение может быть подано в последний месяц периода, на который она назначена.

Напоминаем, единый день выплаты из средств материнского капитала установлен 5-го числа каждого месяца. Выплата перечисляется за предыдущий месяц: за март в апреле, за апрель в мае и т.д.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Чувашии,

позвонив по телефону: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, режим работы с 8.00 до 17.00).

Отделение СФР по Чувашской Республике.