Портал госуслуг не нуждается в представлении

Он замыкает пятерку цифровых экосистем в России по масштабу трафика и числу активных

пользователей в сутки. Чувашская Республика здесь не исключение.

Повышение качества жизни каждого человека и его уровня доверия к государству сегодня одна из главных целей органов власти. И эта цель достигается через трансформацию подходов к работе с людьми для решения их жизненных ситуаций, простого и быстрого решения проблем. Именно для этого разрабатываются и развиваются электронные сервисы и системы, такие как портал «Госуслуги».

По итогам 2023 года в «Госуслугах» зарегистрировано более 922 тысяч учетных записей жителей Чувашии, 62 % из них (573,5 тысячи человек от 14 лет и старше) стали активными пользователями портала и обращались за услугами онлайн.

Поддерживать активность пользователей помогает в том числе широкая сеть центров обслуживания пользователей «Госуслуг». Сегодня в Чувашии насчитывается 436 таких центров. Специалисты помогают зарегистрироваться на портале, восстановить пароль и подтверждают личность.

Популярность информационного ресурса понять несложно. Электронный способ получения услуг избавляет от необходимости очного посещения учреждений, экономит время.

Сегодня жителям Чувашии предоставляется в электронном виде 110 услуг, из них 88 — массовых, социально значимых.

Еще в 2020 году в нашей республике в электронном формате невозможно было получить ни одну из массовых социально значимых услуг. Большая и кропотливая поэтапная работа по цифровизации наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг, стартовавшая в 2021 году, позволила перевести в цифровую среду более 700,6 тысяч заявителей. Именно столько людей в последние 3 года (2021—2023 годы) предпочли получение массовых социально значимых услуг электронно.

Причем в онлайн с каждым годом удается привлечь все большее количество получателей государственных и муниципальных услуг. В 2022 году доля массовых социально значимых услуг, оказанных в электронном виде, составила 52,7 %, а по итогам 2023 года она достигла уже 79,9 %.

Самыми популярными региональными и муниципальными услугами, за которыми жители Чувашии в 2023 году обращались на портал госуслуг, стали: