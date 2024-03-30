Портал госуслуг не нуждается в представлении

Он замыкает пятерку цифровых экосистем в России по масштабу трафика и числу активных
пользователей в сутки. Чувашская Республика здесь не исключение.
Повышение качества жизни каждого человека и его уровня доверия к государству сегодня одна из главных целей органов власти. И эта цель достигается через трансформацию подходов к работе с людьми для решения их жизненных ситуаций, простого и быстрого решения проблем. Именно для этого разрабатываются и развиваются электронные сервисы и системы, такие как портал «Госуслуги».
По итогам 2023 года в «Госуслугах» зарегистрировано более 922 тысяч учетных записей жителей Чувашии, 62 % из них (573,5 тысячи человек от 14 лет и старше) стали активными пользователями портала и обращались за услугами онлайн.
Поддерживать активность пользователей помогает в том числе широкая сеть центров обслуживания пользователей «Госуслуг». Сегодня в Чувашии насчитывается 436 таких центров. Специалисты помогают зарегистрироваться на портале, восстановить пароль и подтверждают личность.
Популярность информационного ресурса понять несложно. Электронный способ получения услуг избавляет от необходимости очного посещения учреждений, экономит время.
Сегодня жителям Чувашии предоставляется в электронном виде 110 услуг, из них 88 — массовых, социально значимых.
Еще в 2020 году в нашей республике в электронном формате невозможно было получить ни одну из массовых социально значимых услуг. Большая и кропотливая поэтапная работа по цифровизации наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг, стартовавшая в 2021 году, позволила перевести в цифровую среду более 700,6 тысяч заявителей. Именно столько людей в последние 3 года (2021—2023 годы) предпочли получение массовых социально значимых услуг электронно.
Причем в онлайн с каждым годом удается привлечь все большее количество получателей государственных и муниципальных услуг. В 2022 году доля массовых социально значимых услуг, оказанных в электронном виде, составила 52,7 %, а по итогам 2023 года она достигла уже 79,9 %.
Самыми популярными региональными и муниципальными услугами, за которыми жители Чувашии в 2023 году обращались на портал госуслуг, стали:
- запись в школу: в 2023 году подано 18083 заявления, на 41,9 % больше по сравнению с 2022 годом (12746 заявлений);
- проведение технического осмотра самоходных машин: в 2023 году подано 11705 заявлений, на 86,6 % больше, чем годом ранее (в 2022 году — 6273 заявления);
- прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации среднего профессионального образования: в 2023 году подано 10109 заявлений, в 6 раз больше, чем в 2022 году (1603 заявления);
- государственная регистрация самоходных машин: в 2023 году подано 8704 заявления, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (в 2022 году — 3645 заявлений);
- прием экзаменов на право управления самоходными машинами: в 2023 году электронной услугой воспользовались 6792 заявителя, на 79 % больше по сравнению с 2022 годом (3802 заявления).
Самыми востребованными федеральными услугами в Чувашии в 2023 году традиционно стали: запись к врачу (941,8 тыс. обращений), выписка из трудовой книжки (196,4 тыс. обращений) и выплата единого пособия (159,5 тыс. обращений).
Развитие госуслуг и сервисов, их перевод в электронный формат продолжается. Соответствующие мероприятия заложены в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Так, один из следующих этапов развития взаимодействия граждан с государством — подход, в основе которого лежит концепция трех нулей:
нулевой вход — гражданину ничего не нужно вводить вручную, не требуется предоставлять никаких документов и справок;
нулевое ожидание — межведомственные запросы идут автоматически, все данные подтягиваются в момент их отправки;
нулевой выход — никаких корочек и бумажек, всё оформляется в онлайн-режиме.
Один из инструментов такого подхода — витрины данных. Их использование ускоряет оказание услуг благодаря сокращению времени на межведомственное взаимодействие — ответы из информационных систем органов власти формируются автоматически.
В Чувашии запущены 4 витрины данных, что позволяет упростить механизм предоставления услуг, которые граждане получают через Единый портал. В одной из них можно найти информацию о выданных и аннулированных охотничьих билетах, в другой представлен цифровой контент для учителей, учеников и родителей. В третьей витрине можно узнать информацию о государственном и муниципальном имуществе, а четвертая создана для упрощения получения гражданами услуг в сфере образования, кадастрового учета, пенсионного обеспечения и прочего. К концу 2024 года планируется добавить еще одну витрину — «Запись на прием к врачу».